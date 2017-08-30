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Опубликовано 30 августа 2017, 11:56

Режим в духе PlayerUnknown's Battlegrounds появился в GTA V

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Разработчики популярного боевика вдохновились многопользовательским шутером с элементами выживания.

Студия Rockstar Games выпустила дополнение Smuggler's Run. Вместе с ним в игре появился режим Motor Wars, вдохновлённый PlayerUnknown's Battlegrounds.

Из описания Motor Wars следует, что это режим со сбором ресурсов. В нём четыре команды должны будут спрыгнуть с парашютом в зону, которая со временем будет уменьшаться. Победу одержит команда, которая останется единственной выжившей.

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Rockstar Games добавила в GTA V режим, который похож на PlayerUnknown's Battlegrounds

Скриншот © L!FE

Помимо Rockstar успехом PlayerUnknown's Battlegrounds интересуется компания Ubisoft.

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Сергей Сурепин
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