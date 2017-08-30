Режим в духе PlayerUnknown's Battlegrounds появился в GTA V
Скриншот © L!FE
Разработчики популярного боевика вдохновились многопользовательским шутером с элементами выживания.
Студия Rockstar Games выпустила дополнение Smuggler's Run. Вместе с ним в игре появился режим Motor Wars, вдохновлённый PlayerUnknown's Battlegrounds.
Из описания Motor Wars следует, что это режим со сбором ресурсов. В нём четыре команды должны будут спрыгнуть с парашютом в зону, которая со временем будет уменьшаться. Победу одержит команда, которая останется единственной выжившей.
Rockstar Games добавила в GTA V режим, который похож на PlayerUnknown's Battlegrounds
Скриншот © L!FE
Помимо Rockstar успехом PlayerUnknown's Battlegrounds интересуется компания Ubisoft.