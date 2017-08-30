Авторы Overwatch добавили в игру новые режимы и карту
Фото © Blizzard Entertainment
Нововведения до этого были доступны исключительно на тестовых серверах многопользовательского шутера.
Студия Blizzard выпустила обновление, благодаря которому в Overwatch появилось два режима: Deathmatch и Team Deathmatch. Вместе с этим в игре стала доступна новая карта.
В Overwatch появились новые режимы и карта
Фото © Blizzard Entertainment
Цель этих режимов — убийство других игроков. Все дополнительные задачи на картах при этом отключены.
На новой карте Château Guillard появился особняк Роковой Вдовы. Он расположен во Франции.