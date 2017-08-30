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Опубликовано 30 августа 2017, 12:17

Авторы Overwatch добавили в игру новые режимы и карту

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Нововведения до этого были доступны исключительно на тестовых серверах многопользовательского шутера.

Студия Blizzard выпустила обновление, благодаря которому в Overwatch появилось два режима: Deathmatch и Team Deathmatch. Вместе с этим в игре стала доступна новая карта.

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В Overwatch появились новые режимы и карта

Фото © Blizzard Entertainment

Цель этих режимов — убийство других игроков. Все дополнительные задачи на картах при этом отключены.

На новой карте Château Guillard появился особняк Роковой Вдовы. Он расположен во Франции.

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Сергей Сурепин
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