Авторы Overwatch добавили в игру новые режимы и карту

Нововведения до этого были доступны исключительно на тестовых серверах многопользовательского шутера.

Студия Blizzard выпустила обновление, благодаря которому в Overwatch появилось два режима: Deathmatch и Team Deathmatch. Вместе с этим в игре стала доступна новая карта.

В Overwatch появились новые режимы и карта Фото © Blizzard Entertainment

Цель этих режимов — убийство других игроков. Все дополнительные задачи на картах при этом отключены.