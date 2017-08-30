По мотивам "Ходячих мертвецов" выйдет игра в духе Pokemon Go
Телевизионный канал AMC показал игру по сериалу с использованием дополненной реальности.
Канал AMC показал мобильную игру The Walking Dead: Our World. Она позволит взаимодействовать с персонажами и объектами сериала "Ходячие мертвецы" с помощью дополненной реальности.
The Walking Dead: Our World — новая игра по мотивам "Ходячих мертвецов"
Пользователи мобильного приложения будут сражаться с зомби. Проектом занимается студия Next Games — ранее она выпустила мобильную стратегию The Walking Dead: No Man’s Land.
Дата выхода The Walking Dead: Our World пока неизвестна. Игра будет доступна на iOS и Android.