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Опубликовано 30 августа 2017, 12:31

По мотивам "Ходячих мертвецов" выйдет игра в духе Pokemon Go

Скриншот видео We Got This Covered

Скриншот видео We Got This Covered

Телевизионный канал AMC показал игру по сериалу с использованием дополненной реальности.

Канал AMC показал мобильную игру The Walking Dead: Our World. Она позволит взаимодействовать с персонажами и объектами сериала "Ходячие мертвецы" с помощью дополненной реальности.

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The Walking Dead: Our World — новая игра по мотивам "Ходячих мертвецов"

Скриншот видео We Got This Covered

Пользователи мобильного приложения будут сражаться с зомби. Проектом занимается студия Next Games — ранее она выпустила мобильную стратегию The Walking Dead: No Man’s Land.

Дата выхода The Walking Dead: Our World пока неизвестна. Игра будет доступна на iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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