По мотивам "Ходячих мертвецов" выйдет игра в духе Pokemon Go

Телевизионный канал AMC показал игру по сериалу с использованием дополненной реальности.

Канал AMC показал мобильную игру The Walking Dead: Our World. Она позволит взаимодействовать с персонажами и объектами сериала "Ходячие мертвецы" с помощью дополненной реальности.

The Walking Dead: Our World — новая игра по мотивам "Ходячих мертвецов" Скриншот видео We Got This Covered

Пользователи мобильного приложения будут сражаться с зомби. Проектом занимается студия Next Games — ранее она выпустила мобильную стратегию The Walking Dead: No Man’s Land.