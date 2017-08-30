Acer представила мощный игровой компьютер на колёсиках

В рамках выставки IFA 2017 в Берлине компания Acer представила новый игровой ПК Predator Orion 9000.

Аппаратной основой компьютера стал высокопроизводительный процессор Intel Core i9 Extreme Edition с 18 ядрами и 36 потоками. В зависимости от комплектации Predator Orion 9000 может оснащаться четырьмя видеокартами AMD Radeon RX Vega либо двумя NVIDIA GeForce GTX1080Ti в режиме SLI, а также оперативной памятью DDR4 объёмом до 128 Гбайт.

Кроме того, новинка имеет настраиваемую RGB-подсветку на передней панели и оборудована системой охлаждения Acer IceTunnel 2.0 для управления потоками воздуха внутри ПК. Вес компьютера составляет порядка 15 килограмм, а потому для удобства транспортировки предусмотрены пара ручек и колёсики.

Продажи Acer Predator Orion 9000 стартуют в ноябре по цене от $1999 (около 117 тыс. руб.).

Компания Acer представила новый мощный игровой компьютер Predator Orion 9000 Фото © L!FE/Алексей Глинкин