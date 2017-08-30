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Опубликовано 30 августа 2017, 15:49

В Sea of Thieves появится режим для очень слабых компьютеров

Фото &copy; Microsoft Studios

Фото © Microsoft Studios

Разработчики пиратского экшена Sea of Thieves пообещали добавить в игру поддержку очень низкого разрешения экрана.

Студия Rare сообщила, что в Sea of Thieves появится режим, позволяющий играть в разрешении 540p при 15 кадрах в секунду. Он будет сделан специально для пользователей слабых компьютеров.

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В Sea of Thieves появится режим для очень слабых компьютеров

Фото © Microsoft Studios

Разработчики прокомментировали эту новость, заявив что разрешение 540p не соответствует минимальным требованиям, которые Rare применяет для своих продуктов. Тем не менее возможность играть в разрешении ниже HD показалась разработчикам хорошей идеей — всё-таки у Sea of Thieves мультяшный стиль графики, который будет нормально смотреться и в таком виде. Решение ограничить количество кадров в секунду до 15 также было принято на основе отзывов игроков: кому-то такая производительность показалась комфортной.

Sea of Thieves выйдет на PC и Xbox One в 2018 году. В игре будет мультиплеер, общий для обеих платформ.

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Станислав Погорский
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