В Sea of Thieves появится режим для очень слабых компьютеров

Студия Rare сообщила , что в Sea of Thieves появится режим, позволяющий играть в разрешении 540p при 15 кадрах в секунду. Он будет сделан специально для пользователей слабых компьютеров.

Разработчики прокомментировали эту новость, заявив что разрешение 540p не соответствует минимальным требованиям, которые Rare применяет для своих продуктов. Тем не менее возможность играть в разрешении ниже HD показалась разработчикам хорошей идеей — всё-таки у Sea of Thieves мультяшный стиль графики, который будет нормально смотреться и в таком виде. Решение ограничить количество кадров в секунду до 15 также было принято на основе отзывов игроков: кому-то такая производительность показалась комфортной.

Sea of Thieves выйдет на PC и Xbox One в 2018 году. В игре будет мультиплеер, общий для обеих платформ.