Blizzard будет навсегда банить игроков Overwatch за оскорбления

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан сообщил , что разработчики вынуждены согласиться с жалобами игроков, считающих, что наказания за оскорбления в чате игры недостаточно серьёзны. Вскоре частых нарушителей будут наказывать гораздо серьёзнее.

На данный момент за оскорбления в чатах можно получить блокировку аккаунта сроком в неделю. Тех, кто нарушает правила общения часто, могут забанить только до конца соревновательного сезона, то есть на несколько месяцев. Вскоре это ограничение уберут и самых негативных игроков будут лишать доступа к аккаунту навсегда. Тех, чьи ники содержат оскорбительные выражения, вынудят поменять их на что-то приемлемое.

Также вскоре Blizzard усовершенствует систему жалоб на игроков в Overwatch. Пользователи, сообщившие о нарушении правил игры кем-то в своём матче, будут получать уведомления, когда против нарушителя примут меры.