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Опубликовано 30 августа 2017, 16:17

Blizzard будет навсегда банить игроков Overwatch за оскорбления

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PlayOverwatch

Скриншот видео youtube.com/PlayOverwatch

Разработчики Overwatch признали, что текущие меры наказания некультурных игроков недостаточно жёсткие.

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан сообщил, что разработчики вынуждены согласиться с жалобами игроков, считающих, что наказания за оскорбления в чате игры недостаточно серьёзны. Вскоре частых нарушителей будут наказывать гораздо серьёзнее.

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Blizzard будет навсегда банить игроков Overwatch за оскорбления

Скриншот видео youtube.com/PlayOverwatch

На данный момент за оскорбления в чатах можно получить блокировку аккаунта сроком в неделю. Тех, кто нарушает правила общения часто, могут забанить только до конца соревновательного сезона, то есть на несколько месяцев. Вскоре это ограничение уберут и самых негативных игроков будут лишать доступа к аккаунту навсегда. Тех, чьи ники содержат оскорбительные выражения, вынудят поменять их на что-то приемлемое.

Также вскоре Blizzard усовершенствует систему жалоб на игроков в Overwatch. Пользователи, сообщившие о нарушении правил игры кем-то в своём матче, будут получать уведомления, когда против нарушителя примут меры.

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Станислав Погорский
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