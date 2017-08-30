Россиянка не стала платить штраф в $370 и угодила на 7 месяцев в тюрьму в Мьянме

Российскую туристку обвинили не только в оскорблении религиозных чувств, но и в нарушении иммиграционного законодательства.

В Мьянме осудили россиянку, которая при посещении храмового комплекса Баган в Мьянме не стала снимать обувь, как это положено согласно буддийской традиции. Как сообщает "Утро.ру", туристку задержали и предложили ей на выбор или заплатить штраф в размере 370 долларов, или отсидеть месяц в местной тюрьме. Женщина выбрала последний вариант.

Пока она находилась в заключении, суд постановил лишить её свободы ещё на шесть месяцев за нарушение миграционного законодательства.