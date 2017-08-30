Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2017, 18:14

Россиянка не стала платить штраф в $370 и угодила на 7 месяцев в тюрьму в Мьянме

Фото: &copy;RETUERS/Soe Zeya Tun

Фото: ©RETUERS/Soe Zeya Tun

Российскую туристку обвинили не только в оскорблении религиозных чувств, но и в нарушении иммиграционного законодательства.

В Мьянме осудили россиянку, которая при посещении храмового комплекса Баган в Мьянме не стала снимать обувь, как это положено согласно буддийской традиции. Как сообщает "Утро.ру", туристку задержали и предложили ей на выбор или заплатить штраф в размере 370 долларов, или отсидеть месяц в местной тюрьме. Женщина выбрала последний вариант.

Пока она находилась в заключении, суд постановил лишить её свободы ещё на шесть месяцев за нарушение миграционного законодательства.

Отмечается, что россиянка будет отбывать наказание в местном трудовом лагере.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Мьянма
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar