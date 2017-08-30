Sonic Mania на PC требует постоянного подключения к Сети
PC-версия платформера Sonic Mania получила онлайн-защиту, вызвавшую недовольство игроков.
Выход PC-версии нового платформера Sonic Mania состоялся на две недели после консольного релиза. Игроки на компьютерах были огорчены одним только этим фактом, но 29 августа их недовольство лишь усилилось. Оказалось, что Sonic Mania на PC требует постоянного подключения к Сети.
Sonic Mania на PC требует постоянного подключения к Сети
Необходимость интернет-соединения объясняется использованием популярной защиты от пиратства Denuvo. Во время и после запуска игры система проводит множество проверок лицензии — это также ухудшает производительность компьютера. Sega не известила заранее, что планирует использовать Denuvo для Sonic Mania, из-за чего игроки пишут гневные отзывы в Steam.
Компания сообщила, что, несмотря на наличие защиты от пиратства, Sonic Mania должна работать и в оффлайн-режиме. Сейчас разработчики работают над исправлением этой ошибки.
Sonic Mania доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.