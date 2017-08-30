Выход PC-версии нового платформера Sonic Mania состоялся на две недели после консольного релиза. Игроки на компьютерах были огорчены одним только этим фактом, но 29 августа их недовольство лишь усилилось . Оказалось, что Sonic Mania на PC требует постоянного подключения к Сети.

Необходимость интернет-соединения объясняется использованием популярной защиты от пиратства Denuvo. Во время и после запуска игры система проводит множество проверок лицензии — это также ухудшает производительность компьютера. Sega не известила заранее, что планирует использовать Denuvo для Sonic Mania, из-за чего игроки пишут гневные отзывы в Steam.

Компания сообщила, что, несмотря на наличие защиты от пиратства, Sonic Mania должна работать и в оффлайн-режиме. Сейчас разработчики работают над исправлением этой ошибки.

Sonic Mania доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.