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Опубликовано 30 августа 2017, 16:59

Obsidian отказалась от игры по мотивам "Игры престолов"

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Maria Morri

Фото: © flickr.com/Maria Morri

Разработчики из студии Obsidian, известной по своим ролевым играм, рассказали об истории с идеей игры Game of Thrones.

Студия Obsidian, известная по Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 и другим проектам, отказалась от игры по циклу книг "Песнь льда и пламени" ещё в 2005 году. Об этом рассказал сооснователь Obsidian Фергьюс Уркхарт.

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Obsidian отказалась от игры по мотивам "Игры престолов"

Фото: © flickr.com/Maria Morri

Причиной для отказа послужило то, что книги Джорджа Мартина не выглядели подходящим материалом для видеоигры. По словам Уркхарта, весь сюжет про Вестерос завязан на политических интригах, а что-то мистическое происходит разве что за Стеной. На тот момент было сложно представить, как заинтересовать игроков в RPG без орков, волшебников и эльфов. Сериал "Игра престолов" появился намного позже, в 2011 году.

Сейчас Obsidian работает над Pillars of Eternity 2 и ещё одной масштабной игрой, которая никак не связана с "Игрой престолов". Раскрывать подробности проекта команда пока не готова.

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Станислав Погорский
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