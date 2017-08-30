Obsidian отказалась от игры по мотивам "Игры престолов"

Студия Obsidian, известная по Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 и другим проектам, отказалась от игры по циклу книг "Песнь льда и пламени" ещё в 2005 году. Об этом рассказал сооснователь Obsidian Фергьюс Уркхарт.

Причиной для отказа послужило то, что книги Джорджа Мартина не выглядели подходящим материалом для видеоигры. По словам Уркхарта, весь сюжет про Вестерос завязан на политических интригах, а что-то мистическое происходит разве что за Стеной. На тот момент было сложно представить, как заинтересовать игроков в RPG без орков, волшебников и эльфов. Сериал "Игра престолов" появился намного позже, в 2011 году.

Сейчас Obsidian работает над Pillars of Eternity 2 и ещё одной масштабной игрой, которая никак не связана с "Игрой престолов". Раскрывать подробности проекта команда пока не готова.