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Опубликовано 30 августа 2017, 17:11

Анонсирована игра Warhammer: Vermintide 2

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Fatshark

Скриншот видео youtube.com/Fatshark

Студия Fatshark анонсировала экшен от третьего лица Warhammer: Vermintide 2 —
продолжение игры 2015 года.

Warhammer: Vermintide 2 станет новой игрой в одной из серий по лицензии популярной фэнтези-вселенной Warhammer. Разработкой экшена вновь занимается шведская студия Fatshark.

Пока Fatshark представила только тизер игры и сообщила системные требования. Для запуска Warhammer: Vermintide 2 потребуются: операционная система Windows 7 или новее, процессор Intel Core i7-4790K или AMD FX-9590, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD GPU Radeon R9 290, 8 гигабайт оперативной памяти и 30 гигабайт свободного места на жёстком диске.

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Анонсирована игра Warhammer: Vermintide 2

Скриншот видео youtube.com/Fatshark

Больше информации об игре появится уже 17 октября.

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Станислав Погорский
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