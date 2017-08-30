Анонсирована игра Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2 станет новой игрой в одной из серий по лицензии популярной фэнтези-вселенной Warhammer. Разработкой экшена вновь занимается шведская студия Fatshark.

Пока Fatshark представила только тизер игры и сообщила системные требования. Для запуска Warhammer: Vermintide 2 потребуются: операционная система Windows 7 или новее, процессор Intel Core i7-4790K или AMD FX-9590, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD GPU Radeon R9 290, 8 гигабайт оперативной памяти и 30 гигабайт свободного места на жёстком диске.