Полуслепой убийца: Кто же стрелял в Ленина Оглавление Фанни Каплан Противоречия Инсценировка За покушением стоял кто-то из руководства партии Виктор Гарский Семёнов и Коноплёва 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве было совершено покушение на Владимира Ленина. Нестыковки и противоречия официальной версии породили немало конспирологических теорий о покушении. 20900 20900 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Apic

Вечером 30 августа в Ленина стреляли во дворе завода Михельсона. Однако неизвестно даже точное время покушения. Шофёр Ленина Степан Гиль, один из немногих непосредственных свидетелей покушения, через несколько часов после него сообщил на допросе, что на завод они приехали в 10 вечера. Около часа Ленин выступал с речью и затем вышел во двор. Таким образом, примерное время покушения — 23 часа. Однако позднее в интересах официальной версии время покушения было передвинуто на несколько часов назад — на 18 часов вечера. Это было необходимо, чтобы избежать некоторых нестыковок.

Непосредственно на месте покушения стрелявший не был замечен. И это неудивительно: в конце августа вечера в Москве очень тёмные. К тому же в те времена ещё действовала политика военного коммунизма, да и электричества почти не было. Так что увидеть стрелявшего было нереально. В Ленина стреляли, когда он остановился в нескольких шагах от автомобиля, разговорившись с работницей завода.

В канонической версии Бонч-Бруевича задержать стрелявшую якобы помогли мальчишки, которые бежали за ней и показывали на неё пальцем. Но это легенда. Мальчишкам неоткуда было взяться тёмной ночью во дворе завода. Да и никто за убийцей не гнался. После первых выстрелов началась паника, и рабочие попадали на землю.

Более того, первоначально за убийцу приняли работницу Попову, которая беседовала с Лениным в момент выстрелов. Она жаловалась вождю партии на злоупотребления продотрядов. Одна из пуль задела её, и она стала кричать, что её ранили. Однако толпа приняла её за убийцу. Попову арестовали вместе с семьёй и продержали в заключении месяц.

Фото © Getty Images / Imagno

Задержал подозрительную женщину помощник комиссара одной из московских дивизий Батулин. Он побежал по Серпуховке и увидел возле дерева странную женщину с зонтом. Он "классовым чутьём" понял, что женщина может быть причастна к покушению. Когда он поинтересовался у неё, что она здесь делает, она заявила ему: "Это сделала не я". Столь странный ответ стал для Батулина доказательством её вины, и он арестовал женщину.

Фанни Каплан

Этой женщиной была Фанни Каплан, урождённая Фейга Ройтблат. За время своей революционной деятельности она не раз меняла имена, в революционных кругах её знали под именем Дора. В 15 лет она примкнула к анархистам. Её наставником в революционных делах и любовником стал Виктор Гарский, в те времена известный как Яков Шмидман. Вместе они в 1906 году готовили покушение на киевского генерал-губернатора Сухомлинова. Бомбу хранили прямо в гостинице, где снимали номер. Но из-за неосторожности произошёл взрыв. Гарский благополучно бежал, а сильно контуженная Каплан не успела скрыться и была задержана полицией.

Как террористке, застигнутой на месте преступления, ей грозила смертная казнь. Однако выяснилось, что она несовершеннолетняя. Приговор был изменён на пожизненную каторгу, а затем сокращён до 20 лет. В заключении она стала терять зрение "на истерической почве". Вероятно, предательство Гарского стало для неё сильным ударом, хотя свою любовь она на допросах не выдала.

Фанни Каплан. Фото © Wikipedia

Зрение то возвращалось, то опять исчезало после истерических припадков. Десять с половиной лет Каплан провела в заключении и была освобождена после Февральской революции как "политическая заключённая".

Летом 1917 года Каплан попала в крымский санаторий для политических заключённых, где познакомилась с Дмитрием Ульяновым — младшим братом лидера большевиков. В отличие от брата, Дмитрий звёзд с неба не хватал. Владимир отзывался о нём весьма саркастично: "Хотя мы и носим с ним одну фамилию, он просто обыкновенный дурак".

По некоторым данным, у брата будущего вождя пролетариата и Каплан закрутился курортный роман. Ульянов по образованию был врачом и имел неплохие связи. Он ходатайствовал за девушку, и ей была проведена операция, после которой зрение частично вернулось.

После ареста она поначалу отрицала причастность к покушению, но затем неожиданно призналась, что стреляла. Хотя никаких улик против неё не было.

Пуля Каплан. Была извлечена из тела Ленина только в 1922 году. Экспозиция в бывшем Музее Ленина, заверенная печатями и подписями свидетелей. Фото © Wikipedia

Она отрицала причастность к каким-либо партиям и утверждала, что действовала в одиночку и не имела ни сообщников, ни руководителей. Эсеры также отрицали причастность Каплан к их организации и требовали полноценного расследования. Однако его не было. Уже 3 августа Каплан была расстреляна, причём не ЧК, а комендантом Кремля Мальковым, который такими делами не должен был заниматься в принципе. Тело казнённой сразу же было сожжено в бочке со смолой. Столь стремительное расследование, длившееся всего три дня, вызывает определённые сомнения, поскольку содержит в себе слишком много неясностей.

Противоречия

Сразу же обращают на себя внимание многочисленные нестыковки в показаниях свидетелей. Одни и те же люди за несколько дней неоднократно меняли показания, что довольно странно. Шофёр Ленина Гиль через несколько часов после покушения сообщил о том, что увидел протянутую из толпы женскую руку с пистолетом. После произведённых выстрелов женщина затерялась в толпе. Стоит отметить, что определить в сумраке на расстоянии нескольких метров, чья именно рука — мужская или женская, — довольно затруднительно.

Через три дня Гиль меняет показания. Теперь он говорит уже о том, что стрелявшая находилась не в толпе, а в нескольких метрах от автомобиля, у его левого крыла. Позднее в мемуарах он вообще уверенно описывал внешность Каплан с известных фотокарточек, но это уже явная ложь.

Фото © Wikipedia

Изменил показания и Батулин. Сначала он утверждал, что задержал подозрительную Каплан на Серпуховке. А затем заявил, что задержал её прямо во дворе, практически с поличным.

Поначалу у следствия не было даже оружия, из которого стреляли в Ильича. Только 2 сентября один из рабочих завода Михельсона принес браунинг, который нашёл во дворе, объяснив, что забрал его с собой, но, прочитав в газете о покушении на Ленина, принёс следователям.

В семизарядном браунинге осталось четыре патрона. То есть если из него действительно стреляла Каплан, то она произвела три выстрела. Однако на месте преступления было найдено четыре гильзы. К тому же уже много позже выяснилось, что извлечённые из тела Ленина пули были выпущены из разных пистолетов. То есть помимо Каплан стрелял ещё кто-то? Или у неё было два разных пистолета?

Также было подозрительным, что арестованную даже не привлекли к элементарному следственному эксперименту. В интересах следствия покушение на Ленина инсценировали следователи Кингисепп и Юровский, притом что Каплан на тот момент была ещё жива.

Если Каплан действительно послали эсеры, то почему именно её? Ведь партия имела целый штат опытнейших наёмных убийц, террористов и налётчиков с богатым опытом покушений. Зачем же доверять столь ответственное дело полуслепой Каплан?

Почему её допрашивали всего сутки и расстреляли через три дня, а другую подозреваемую — раненую Попову — держали в тюрьме месяц? В конце концов, убившего в тот же день Урицкого поэта Каннегисера расстреляли лишь спустя месяц с лишним. А ведь Урицкий был только главой петроградской ЧК, а не лидером партии и главой государства.

Наконец, сохранилось свидетельство Анжелики Балабановой, знаменитой революционерки, приехавшей навестить Ленина и Крупскую после покушения. Она писала: "Когда мы заговорили о Доре Каплан, молодой женщине, которая стреляла в него и была казнена, Крупская очень расстроилась. Я видела, что её глубоко взволновала мысль о революционерах, осуждённых на смерть революционной властью. Позже, когда мы остались одни, она горько плакала, говоря об этом. Сам Ленин не захотел вдаваться в подробности на эту тему. У меня сложилось впечатление, что его особенно взволновала казнь Доры Каплан".

Анжелика Балабанова. Фото © Wikipedia

Но почему Крупская безутешно рыдает над казнью человека, который пытался убить её супруга? И почему взволнован Ленин? Хорошо известно, что сентиментальностью и гуманизмом он не отличался.

Эти многочисленные нестыковки породили сразу несколько версий, по-иному объясняющих покушение.

Инсценировка

Данная версия появилась уже после распада СССР. Она базируется на том, что большевикам оказалось выгодным это покушение. Оно позволило объявить беспощадный красный террор по отношению к любым противникам партии, независимо от их платформы: начиная монархистами и заканчивая социалистами.

Уже через несколько минут после случившегося председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Свердлов распорядился напечатать воззвание, в котором вина за покушение возлагалась на правых эсеров.

Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Яков Михайлович Свердлов. Фото © ТАСС

Сторонники этой версии также указывают на то, что Ленин поразительно быстро оправился от ранений. Получив две тяжёлые огнестрельные раны, он приехал в Кремль, спокойно поднялся по лестнице на третий этаж, сам разделся и лёг в кровать ждать врачей. Как сообщалось, одна из пуль раздробила ему плечо, однако в дальнейших бюллетенях о здоровье, которые составлялись лечащими врачами, сообщалось только о переломе.

Уже вечером следующего дня он был бодр, а через несколько дней принимал гостей.

Против этой версии свидетельствует один убедительный факт: в 1922 году Ленину была проведена операция по извлечению одной из пуль. Вторая была извлечена уже после его смерти, при вскрытии.

За покушением стоял кто-то из руководства партии

Эта версия также появилась уже в постсоветское время. Хотя ещё раньше, в сталинскую эпоху, покушение на Ленина пытались повесить на Троцкого. Но Троцкого тогда вообще не было в Москве, он практически не вылезал с фронтов.

Наиболее часто в связи с возможной причастностью к организации покушения упоминается Яков Свердлов. В то время он занимал пост председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) — главного законодательного органа страны. В 1918 году Свердлов наряду с Лениным и Троцким входил в тройку наиболее влиятельных руководителей партии. В аппаратном влиянии он даже превосходил Троцкого.

Троцкий, Ленин и Каменев. Фото © Wikipedia

Смерть Ленина практически автоматом превращала Свердлова в руководителя советского государства. Не случайно во время ленинской болезни именно Свердлов руководил государством от имени Ленина, подписывал указы и постановления, а также председательствовал на заседаниях Совета народных комиссаров. А буквально через несколько минут после покушения Свердлов уже направил в печать воззвание, обвинявшее в покушении эсеров. Он проявил удивительную осведомлённость и быстроту реакции, если учесть, что, к тому времени, когда вциковская прокламация уходила в печать, большая часть большевиков ещё даже не знала о случившемся.

Крупская вспоминала, что, когда она узнала о покушении на мужа и пришла в Кремль, встретила в комнате Свердлова: "Вид у него был серьёзный и решительный. Взглянув на него, я решила, что всё кончено. "Как же теперь будет", — обронила я. "У нас с Ильичом всё сговорено", — ответил он".

По всей вероятности, у Свердлова действительно существовали какие-то договорённости, что в случае смерти Ленина он возглавит правительство. Уже после выздоровления Ленина под предлогом заботы о его здоровье Свердлов добился, чтобы Ленин на месяц уехал в Горки.

Всё это время Свердлов занимал его рабочий кабинет в Кремле. Под предлогом ремонта в квартире Ленина держали в Горках, но он через Бонч-Бруевича выяснил, что ремонт уже закончен, а его просто обманывают, и строго отчитал за это кремлёвского коменданта Малькова, многозначительно добавив: "Завтра же я возвращаюсь в Москву и приступаю к работе. Передайте между прочим об этом Якову Михайловичу. Я ведь знаю, кто вас инструктирует".

Интересно, что расследование покушения на Ленина фактически контролировали люди Свердлова. Дзержинский к тому моменту находился в Петрограде, где расследовал убийство Урицкого, и ему сообщили, что возвращаться в Москву нет необходимости. А его заместитель, влиятельный Петерс, фактически был отодвинут от дела после первых допросов. Следствие возглавил ставленник Свердлова Кингисепп. Ещё когда Каплан была на Лубянке, на допросах присутствовали либо сам Свердлов, либо его доверенный человек — Аванесов.

Именно по инициативе Свердлова Каплан фактически отобрали у ЧК и перевели в кремлёвскую тюрьму, где она находилась под контролем Аванесова и Малькова, напрямую подчинявшихся Свердлову в отсутствие Ленина. Но зачем надо было забирать Каплан с Лубянки?

Фанни Каплан. Фото © Wikipedia

Как вспоминал комендант Кремля Мальков, приказ расстрелять Каплан дал Аванесов "по поручению ВЧК". Однако чекисты всегда казнили своих жертв сами и никогда не просили заниматься расстрелами посторонних людей, тем более странно, что они обратились с такой просьбой в кремлёвскую комендатуру, не подчинявшуюся им в то время. К тому же никаких постановлений ЧК о смертном приговоре Каплан по сей день обнаружено не было. Эта странная спешка напоминала стремление избавиться от опасной Каплан как можно скорее.

Даже если теоретически представить, что Свердлов мог быть заинтересован в устранении Ленина, неужели он мог обратиться к полуслепой непрофессионалке Каплан с таким деликатным поручением? Или она была лишь в группе поддержки, а покушение осуществили другие люди?

Виктор Гарский

Как ни странно, существует ниточка, напрямую связывающая Каплан и Свердлова. Это Виктор Гарский-Шмидман — тот самый любовник Каплан, из-за которого она в 16 лет попала на каторгу. После революции он примкнул к большевикам, и достоверно известно, что они как минимум один раз встретились в Харькове в 1917 году.

28 августа 1918 года, за два дня до покушения, Гарский выписался из госпиталя в Одессе. Дальше он оказывается уже в Москве, где в середине сентября встречается со Свердловым. Беспартийному Гарскому была оказана огромная честь: могущественный лидер не только принял его, но и одарил своим доверием. Гарский назначается комиссаром Центрального управления военных сообщений и принимается в партию даже без кандидатского стажа, что было возможно только за особые заслуги перед партией.

Теоретически Гарский мог быть вторым участником покушения. Он имел богатый дореволюционный опыт, был и боевиком, участвовал в покушениях и налётах на банки. Для поддержки он мог взять с собой старую и проверенную партнёршу — Каплан. Однако прямых доказательств его причастности к делу нет.

Семёнов и Коноплёва

В 1922 году состоялся очень громкий политический процесс над руководителями партии эсеров, которые ещё оставались в Советской России. К процессу было приковано большое внимание заграничных социалистов, так что требовались убойные аргументы. И они появились. На суде показания на бывших товарищей дали члены боевой группы Григорий Семёнов и Лидия Коноплёва.

Лидеры партии на её III съезде, июнь 1917 года. Фото © Wikipedia

Они сообщили, что лично организовали и контролировали по заданию партии покушение на Ленина. И даже собственноручно надпиливали пули, чтобы смазать их ядом (которого на самом деле не было, но миф о ядовитых пулях дожил до распада СССР). Семёнов также сообщил, что привлёк к делу Фанни Каплан, которая до этого якобы действовала в одиночку.

Однако на Западе показаниям не поверили. Да и приговор был очень странным. За покушение на убийство самого Ленина Семёнова и Коноплёву не только не наказали, но и приняли на ответственную службу. Семёнов затем много лет работал по линии Разведупра и дослужился до звания комбрига.

Есть все основания не доверять их показаниям, поскольку в действительности оба они являлись агентами большевиков. Они действительно входили в партию эсеров, но одновременно являлись агентами спецслужб. Семёнов, будучи членом партии эсеров, одновременно был принят в партию большевиков. Секретным постановлением и без прохождения кандидатского стажа, что свидетельствовало о высоком доверии к нему. Ещё в годы Гражданской войны он исполнял различные деликатные задания большевиков, будучи внедрённым в руководство эсеров. А сами эсеры всегда отрицали свою причастность к покушению на вождя большевиков.

Да и трудно поверить, что человека, покушавшегося на самого Ильича, могли не наказать и даже облечь высочайшим доверием и отправить на службу в Разведупр. К тому же он был близок ко многим большевистским вождям. Его покровителем в партии был Леонид Серебряков — один из ближайших соратников Троцкого, а сам Семёнов некоторое время жил со второй женой Бухарина.

Покушение на Ленина оказалось единственным успешным за весь ХХ век: никогда больше заговорщикам не удавалось подобраться так близко к первому лицу государства. И оно по-прежнему остаётся загадкой.

Авторы Евгений Антонюк