Девушкам важно выбирать пол главных героев в играх
75 процентов женщин уверены, что опция выбора пола персонажа в видеоиграх — ключевая функция.
Исследовательская фирма Quantic Foundry опросила 1266 геймеров и установила, насколько для игроков важно получить возможность выбора пола главных героев. 57 процентов девушек заявили, что для них подобная опция очень важна.
Девушки хотят выбирать пол главного героя в играх
Ещё 19 процентов выбрали ответ "очень важно". Аналогичный пункт среди мужчин выбрали только 17 процентов. В целом мужчинам не принципиально наличие выбора пола у главного героя.
Исследователи установили, что опытные игроки придают меньше значения полу главного героя. Любители простых игр рассказали, что им очень важно играть за женского персонажа.