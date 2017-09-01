Девушкам важно выбирать пол главных героев в играх

75 процентов женщин уверены, что опция выбора пола персонажа в видеоиграх — ключевая функция.

Исследовательская фирма Quantic Foundry опросила 1266 геймеров и установила, насколько для игроков важно получить возможность выбора пола главных героев. 57 процентов девушек заявили, что для них подобная опция очень важна.

Девушки хотят выбирать пол главного героя в играх Фото © Flickr/Jeremy G. Photography

Ещё 19 процентов выбрали ответ "очень важно". Аналогичный пункт среди мужчин выбрали только 17 процентов. В целом мужчинам не принципиально наличие выбора пола у главного героя.