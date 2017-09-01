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Опубликовано 1 сентября 2017, 09:26

Девушкам важно выбирать пол главных героев в играх

Фото &copy; Flickr/Jeremy G. Photography

Фото © Flickr/Jeremy G. Photography

75 процентов женщин уверены, что опция выбора пола персонажа в видеоиграх — ключевая функция.

Исследовательская фирма Quantic Foundry опросила 1266 геймеров и установила, насколько для игроков важно получить возможность выбора пола главных героев. 57 процентов девушек заявили, что для них подобная опция очень важна.

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Девушки хотят выбирать пол главного героя в играх

Фото © Flickr/Jeremy G. Photography

Ещё 19 процентов выбрали ответ "очень важно". Аналогичный пункт среди мужчин выбрали только 17 процентов. В целом мужчинам не принципиально наличие выбора пола у главного героя.

Исследователи установили, что опытные игроки придают меньше значения полу главного героя. Любители простых игр рассказали, что им очень важно играть за женского персонажа.

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Сергей Сурепин
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