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Опубликовано 1 сентября 2017, 09:47

Будущий режиссёр Metal Gear Solid снял новый трейлер Destiny 2

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

В новом видео персонажи многопользовательского шутера сражаются под музыку Beastie Boys.

Студия Bungie выпустила новый трейлер Destiny 2. Его снял Джордан Вот-Робертс, режиссёр фильма "Конг: Остров черепа" и будущей экранизации Metal Gear Solid.

В опубликованном видео персонажи ищут мотивацию для того, чтобы сражаться до последнего. Всё это происходит под музыку Beastie Boys.

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Новый трейлер Destiny 2 снял будущий режиссёр Metal Gear Solid

Фото © Activision

Destiny 2 выйдет 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One, а также 24 октября на ПК.

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Сергей Сурепин
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