Будущий режиссёр Metal Gear Solid снял новый трейлер Destiny 2
Фото © Activision
В новом видео персонажи многопользовательского шутера сражаются под музыку Beastie Boys.
Студия Bungie выпустила новый трейлер Destiny 2. Его снял Джордан Вот-Робертс, режиссёр фильма "Конг: Остров черепа" и будущей экранизации Metal Gear Solid.
В опубликованном видео персонажи ищут мотивацию для того, чтобы сражаться до последнего. Всё это происходит под музыку Beastie Boys.
Новый трейлер Destiny 2 снял будущий режиссёр Metal Gear Solid
Фото © Activision
Destiny 2 выйдет 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One, а также 24 октября на ПК.