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Опубликовано 1 сентября 2017, 10:23

Авторы Wild West Online назвали дату проведения альфа-тестирования игры

Фото &copy;&nbsp;WWO Partners Limited/612 Games

Фото © WWO Partners Limited/612 Games

Вместе с этим разработчики многопользовательского боевика поделились подробностями игры.

Студия 612 Games назвала дату проведения альфа-тестирования многопользовательского экшена Wild West Online. Начало запланировано на 15 сентября.

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15 сентября начнётся альфа-тестирование Wild West Online

Фото © WWO Partners Limited/612 Games

Сейчас можно записаться на тестирование на официальном сайте игры. Приобрести Wild West Online можно со скидкой: стоимость стандартного издания — 999 рублей.

Выход Wild West Online запланирован на конец 2017 года.

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Сергей Сурепин
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