Авторы Wild West Online назвали дату проведения альфа-тестирования игры
Фото © WWO Partners Limited/612 Games
Вместе с этим разработчики многопользовательского боевика поделились подробностями игры.
Студия 612 Games назвала дату проведения альфа-тестирования многопользовательского экшена Wild West Online. Начало запланировано на 15 сентября.
15 сентября начнётся альфа-тестирование Wild West Online
Фото © WWO Partners Limited/612 Games
Сейчас можно записаться на тестирование на официальном сайте игры. Приобрести Wild West Online можно со скидкой: стоимость стандартного издания — 999 рублей.
Выход Wild West Online запланирован на конец 2017 года.