Авторы Destiny 2 обновят мобильное приложение

Студия Bungie рассказала, что обновит мобильное приложение перед выходом Destiny 2. Вместе с этим разработчики приняли решение отказаться от поддержки первой части игры.

По словам разработчиков, приложение станет более дружелюбным для пользователей. Множество функций уже присутствует в текущей версии программы. Через приложение можно будет активировать приобретённые коды для получения внутриигровых бонусов, а также связаться с техподдержкой.