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Опубликовано 1 сентября 2017, 10:51

Авторы Destiny 2 обновят мобильное приложение

Разработчики рассказали подробности о приложении и отказались от поддержки первой части шутера.

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Студия Bungie рассказала, что обновит мобильное приложение перед выходом Destiny 2. Вместе с этим разработчики приняли решение отказаться от поддержки первой части игры.

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Destiny 2 получит обновлённое мобильное приложение

Фото © Activision

По словам разработчиков, приложение станет более дружелюбным для пользователей. Множество функций уже присутствует в текущей версии программы. Через приложение можно будет активировать приобретённые коды для получения внутриигровых бонусов, а также связаться с техподдержкой.

Destiny 2 выйдет 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК будет доступна 24 октября.

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Сергей Сурепин
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