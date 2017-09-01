Авторы Destiny 2 обновят мобильное приложение
Разработчики рассказали подробности о приложении и отказались от поддержки первой части шутера.
Фото © Activision
Студия Bungie рассказала, что обновит мобильное приложение перед выходом Destiny 2. Вместе с этим разработчики приняли решение отказаться от поддержки первой части игры.
Destiny 2 получит обновлённое мобильное приложение
Фото © Activision
По словам разработчиков, приложение станет более дружелюбным для пользователей. Множество функций уже присутствует в текущей версии программы. Через приложение можно будет активировать приобретённые коды для получения внутриигровых бонусов, а также связаться с техподдержкой.
Destiny 2 выйдет 6 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК будет доступна 24 октября.