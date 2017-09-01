Ремейк "Мор (Утопия)" выйдет в 2018 году
Фото © tinyBuild
Разработчики перенесли выход игры, сменили название и заключили соглашение с новым издателем.
Студия Ice-Pick Lodge заключила соглашение о партнёрстве с издателем tinyBuild. Компания будет заниматься маркетингом и поможет с организацией разработки игры.
Выход ремейка "Мор (Утопия)" перенесли на 2018 год
Фото © tinyBuild
Разработчики изменили англоязычное название — Pathologic 2. В студии заявили, что появление цифры позволит избежать путаницы.
Ремейк "Мор (Утопия)" выйдет в 2018 году. Ранее разработчики планировали выпустить игру осенью 2017 года.