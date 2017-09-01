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Опубликовано 1 сентября 2017, 11:17

Ремейк "Мор (Утопия)" выйдет в 2018 году

Фото &copy; tinyBuild

Фото © tinyBuild

Разработчики перенесли выход игры, сменили название и заключили соглашение с новым издателем.

Студия Ice-Pick Lodge заключила соглашение о партнёрстве с издателем tinyBuild. Компания будет заниматься маркетингом и поможет с организацией разработки игры.

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Выход ремейка "Мор (Утопия)" перенесли на 2018 год

Фото © tinyBuild

Разработчики изменили англоязычное название — Pathologic 2. В студии заявили, что появление цифры позволит избежать путаницы.

Ремейк "Мор (Утопия)" выйдет в 2018 году. Ранее разработчики планировали выпустить игру осенью 2017 года.

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Сергей Сурепин
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