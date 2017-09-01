В российские школы 1 сентября пойдёт рекордное число первоклассников

— Этот день — самый замечательный праздник, и прежде всего для тех, кто первый раз пошёл в школу. А вместе с вами, дорогие первоклассники, по всей России в этом году в школу идёт абсолютно рекордное — 1 миллион 800 тысяч — (число) первоклассников, — заявила Голодец на торжественной линейке новой школы в Севастополе.