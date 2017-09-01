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Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 07:17

В российские школы 1 сентября пойдёт рекордное число первоклассников

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Всего в этом году начнут обучение 15,5 миллиона детей, сообщила на торжественной линейке Ольга Голодец.

В российские школы 1 сентября пойдёт рекордное число первоклассников. По информации вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец, в этом году впервые пойдут учиться 1,8 миллиона детей.

— Этот день — самый замечательный праздник, и прежде всего для тех, кто первый раз пошёл в школу. А вместе с вами, дорогие первоклассники, по всей России в этом году в школу идёт абсолютно рекордное — 1 миллион 800 тысяч — (число) первоклассников, — заявила Голодец на торжественной линейке новой школы в Севастополе.

Вице-премьер также уточнила, что всего в 2017 году учиться будут 15,5 млн детей.

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Дарья Лебедева
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