Лавров поздравил с Днём знаний первоклашек новой гимназии имени Примакова
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Министр иностранных дел заявил, что дать учебному заведению имя выдающегося дипломата — ещё один важный шаг в деле увековечения его памяти.
В День знаний глава МИД РФ Сергей Лавров посетил новую гимназию имени Е.М. Примакова, которая открылась в подмосковных Раздорах. Министр осмотрел здание, оставил запись в книге пожеланий и выступил на торжественной линейке, дав напутствие первоклассникам.
— Одной из его (Примакова. — Прим. ред.) очень важных черт было умение учиться, причём до самых последних дней, умение слушать, умение работать в команде, но всегда мыслить самостоятельно. Я думаю, что ваши учителя… будут делать всё, чтобы вы все тоже учились думать самостоятельно, работать самостоятельно, но обязательно при этом иметь возможность работать в команде, — заявил Лавров.
Глава российского МИД также выразил признательность губернатору Московской области за инициативу присвоить гимназии имя Примакова. Лавров пожелал учебному заведению успеха и выразил уверенность, что школьникам здесь будет комфортно заниматься и получать знания.
— Желаю вам быть настолько удачливыми в этой жизни, чтобы много-много лет спустя, когда на такой линейке новые первоклассники и новые губернаторы, новые министры, новые преподаватели будут отмечать большой юбилей школы, чтобы открывающий её человек сказал, что в этой школе учились такие великие люди, — заключил министр.
Евгений Примаков — бывший глава МИД РФ (1996–1998 годы), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991) и директор Службы внешней разведки России (1991–1996). В 2015 году дипломат скончался после продолжительной борьбы с раком печени.