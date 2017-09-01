Лавров поздравил с Днём знаний первоклашек новой гимназии имени Примакова

Министр иностранных дел заявил, что дать учебному заведению имя выдающегося дипломата — ещё один важный шаг в деле увековечения его памяти.

В День знаний глава МИД РФ Сергей Лавров посетил новую гимназию имени Е.М. Примакова, которая открылась в подмосковных Раздорах. Министр осмотрел здание, оставил запись в книге пожеланий и выступил на торжественной линейке, дав напутствие первоклассникам.

— Одной из его (Примакова. — Прим. ред.) очень важных черт было умение учиться, причём до самых последних дней, умение слушать, умение работать в команде, но всегда мыслить самостоятельно. Я думаю, что ваши учителя… будут делать всё, чтобы вы все тоже учились думать самостоятельно, работать самостоятельно, но обязательно при этом иметь возможность работать в команде, — заявил Лавров.

Глава российского МИД также выразил признательность губернатору Московской области за инициативу присвоить гимназии имя Примакова. Лавров пожелал учебному заведению успеха и выразил уверенность, что школьникам здесь будет комфортно заниматься и получать знания.

— Желаю вам быть настолько удачливыми в этой жизни, чтобы много-много лет спустя, когда на такой линейке новые первоклассники и новые губернаторы, новые министры, новые преподаватели будут отмечать большой юбилей школы, чтобы открывающий её человек сказал, что в этой школе учились такие великие люди, — заключил министр.