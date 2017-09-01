Галустян, Нюша и Волочкова. Как российские звёзды поздравили детей с 1 сентября
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Российские знаменитости вспоминают свой первый День знаний с портфелем на плечах и поздравляют тех, кому ещё только предстоит пережить первые уроки.
Нюша
Поздравляю всех с Днём знанийУ меня он всегда ассоциировался с встречей с любимыми друзьями после долгой летней разлуки и с морем ярких букетов Узнала, что в этом году 1 сентября школьникам провели урок "Россия, устремленная в будущее". Интересно, что рассказали школьникам на этом уроке? Чем он вам запомнился? И какие у вас самые яркие впечатления от первого учебного дня??? P.S. Позаимствовала арт у @fanart_nyusha Спасибо Очень Актуальный #нюша #nyusha #1сентября #деньзнаний
Анастасия Волочкова
Первый раз в шестой класс! Как быстро летит время! Мою любимую @ariadna_volochkova и всех школьников и учителей от всего сердца поздравляю с Днем знаний! Удачи вам и добра! И настроение пусть будет солнечным! Как яркий сьедобный букет из мандарин и авокадо А у нас сегодня большие планы и насыщенный день! Мы придумали свой план...#анастасияволочкова #волочкова #балерина #дом #любимаядочка #утро #радость #школа #деньзнаний #мывместе #дом