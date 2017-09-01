ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 07:59

Галустян, Нюша и Волочкова. Как российские звёзды поздравили детей с 1 сентября

Оглавление
Нюша
Анастасия Волочкова
Михаил Галустян
Яна Рудковская
Макс Барских

Российские знаменитости вспоминают свой первый День знаний с портфелем на плечах и поздравляют тех, кому ещё только предстоит пережить первые уроки.

Нюша

Поздравляю всех с Днём знанийУ меня он всегда ассоциировался с встречей с любимыми друзьями после долгой летней разлуки и с морем ярких букетов Узнала, что в этом году 1 сентября школьникам провели урок "Россия, устремленная в будущее". Интересно, что рассказали школьникам на этом уроке? Чем он вам запомнился? И какие у вас самые яркие впечатления от первого учебного дня??? P.S. Позаимствовала арт у @fanart_nyusha Спасибо Очень Актуальный #нюша #nyusha #1сентября #деньзнаний

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Анастасия Волочкова

Первый раз в шестой класс! Как быстро летит время! Мою любимую @ariadna_volochkova и всех школьников и учителей от всего сердца поздравляю с Днем знаний! Удачи вам и добра! И настроение пусть будет солнечным! Как яркий сьедобный букет из мандарин и авокадо А у нас сегодня большие планы и насыщенный день! Мы придумали свой план...#анастасияволочкова #волочкова #балерина #дом #любимаядочка #утро #радость #школа #деньзнаний #мывместе #дом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Михаил Галустян

Яна Рудковская

Макс Барских

BannerImage
Алена Шаповалова
  • Новости
  • 1 сентября
  • Михаил Галустян
  • Анастасия Волочкова
  • Нюша (Анна Шурочкина, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar