Собянин поздравил с Днём знаний учителей и школьников

Учащихся столичной школы № 1409 с наступившим Днём знаний поздравил лично мэр Москвы Сергей Собянин. Для учителей, школьников и их родителей это двойной праздник — начало нового учебного года и новоселье.

Новая школа на улице Авиаконструктора Микояна оснащена всем необходимым для получения современного образования. По словам столичного градоначальника, в её создании принимали участие как строители и проектировщики, так и непосредственно сами преподаватели и учащиеся.

— Я бы хотел пожелать ученикам получить прекрасные базовые знания, которые они понесут в свою взрослую жизнь, сказать огромное спасибо нашим учителям, которые создают в Москве одну из самых лучших и в России, и в мире систем образования, — обратился Собянин к школьникам. — С праздником, с Днём знаний, с наступающим Днём города.