Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 11:54

Экс-игрок ЦСКА Муса отказался работать со Слуцким

Фото: &copy; Action Images via Reuters

Фото: © Action Images via Reuters

Как сообщает издание Hull Daily Mail, 24-летний форвард не захотел переходить в "Халл Сити", который возглавляет российский специалист.

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, ставший настоящей звездой в московском ЦСКА у Леонида Слуцкого, отказался переходить в "Халл Сити". Как утверждают английские СМИ, стороны уже уладили все трансферные вопросы, но в последний момент Муса передумал.

О том, что Слуцкий заинтересован в переходе Мусы, также сообщал Лайф.

Напомним, что Муса с 2012 по 2016 год играл в столичном ЦСКА. Затем футболист стал игроком "Лестер Сити". За английский клуб он провёл 33 матча и забил 5 голов.

Слуцкий с лета этого года возглавляет "Халл Сити", который играет в Чемпионшипе.

BannerImage
Кира Громова
  • Новости
  • Ахмед Муса
  • Леонид Слуцкий
  • чемпионшип
  • халлсити
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar