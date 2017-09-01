Экс-игрок ЦСКА Муса отказался работать со Слуцким

Как сообщает издание Hull Daily Mail, 24-летний форвард не захотел переходить в "Халл Сити", который возглавляет российский специалист.

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, ставший настоящей звездой в московском ЦСКА у Леонида Слуцкого, отказался переходить в "Халл Сити". Как утверждают английские СМИ, стороны уже уладили все трансферные вопросы, но в последний момент Муса передумал.

О том, что Слуцкий заинтересован в переходе Мусы, также сообщал Лайф.