Экс-игрок ЦСКА Муса отказался работать со Слуцким
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Как сообщает издание Hull Daily Mail, 24-летний форвард не захотел переходить в "Халл Сити", который возглавляет российский специалист.
Нигерийский нападающий Ахмед Муса, ставший настоящей звездой в московском ЦСКА у Леонида Слуцкого, отказался переходить в "Халл Сити". Как утверждают английские СМИ, стороны уже уладили все трансферные вопросы, но в последний момент Муса передумал.
О том, что Слуцкий заинтересован в переходе Мусы, также сообщал Лайф.
Напомним, что Муса с 2012 по 2016 год играл в столичном ЦСКА. Затем футболист стал игроком "Лестер Сити". За английский клуб он провёл 33 матча и забил 5 голов.
Слуцкий с лета этого года возглавляет "Халл Сити", который играет в Чемпионшипе.