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Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 10:05

Путин проводит открытый урок в Ярославле

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Яна Лапикова

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Яна Лапикова

Мероприятие проходит в рамках форума "ПроеКТОриЯ", в котором принимают участие около 500 школьников и педагогов из разных регионов страны.

Сегодня, в День знаний, президент России Владимир Путин прибыл в Ярославль. В ходе визита глава государства проводит открытый урок. Ожидается, что на занятии российский лидер поднимет тему будущего страны.

Отметим, что открытый урок "Россия, устремлённая в будущее" в режиме интернет-трансляции объединит учеников более чем из 16 тысяч школ, общая аудитория составит около миллиона человек.

В режиме телемоста состоится прямое включение образовательных учреждений Рязанской, Калининградской, Ярославской областей, Ставропольского и Приморского края, Севастополя.

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Александр Юнашев
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