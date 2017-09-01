Путин проводит открытый урок в Ярославле
Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Яна Лапикова
Мероприятие проходит в рамках форума "ПроеКТОриЯ", в котором принимают участие около 500 школьников и педагогов из разных регионов страны.
Сегодня, в День знаний, президент России Владимир Путин прибыл в Ярославль. В ходе визита глава государства проводит открытый урок. Ожидается, что на занятии российский лидер поднимет тему будущего страны.
Отметим, что открытый урок "Россия, устремлённая в будущее" в режиме интернет-трансляции объединит учеников более чем из 16 тысяч школ, общая аудитория составит около миллиона человек.
В режиме телемоста состоится прямое включение образовательных учреждений Рязанской, Калининградской, Ярославской областей, Ставропольского и Приморского края, Севастополя.