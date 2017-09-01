Путин проводит открытый урок в Ярославле

Мероприятие проходит в рамках форума "ПроеКТОриЯ", в котором принимают участие около 500 школьников и педагогов из разных регионов страны.

Сегодня, в День знаний, президент России Владимир Путин прибыл в Ярославль. В ходе визита глава государства проводит открытый урок. Ожидается, что на занятии российский лидер поднимет тему будущего страны.

Отметим, что открытый урок "Россия, устремлённая в будущее" в режиме интернет-трансляции объединит учеников более чем из 16 тысяч школ, общая аудитория составит около миллиона человек.