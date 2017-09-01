Путин поздравил с Днём знаний всех школьников России

Российский лидер отметил, что до конца года в стране планируется открыть 170 школ.

Президент РФ Владимир Путин проводит Всероссийский открытый урок "Россия, устремлённая в будущее". Глава государства поздравил всех школьников и их родителей с праздником.

— Наше мероприятие приурочено к празднику, ко Дню знаний, к началу учебного года. Я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником. Давайте не забудем родителей первоклашек, которые сделали свой первый шаг на пути к знаниям, поздравляю их тоже, — отметил Владимир Путин.