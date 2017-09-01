Путин поздравил с Днём знаний всех школьников России
Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Российский лидер отметил, что до конца года в стране планируется открыть 170 школ.
Президент РФ Владимир Путин проводит Всероссийский открытый урок "Россия, устремлённая в будущее". Глава государства поздравил всех школьников и их родителей с праздником.
— Наше мероприятие приурочено к празднику, ко Дню знаний, к началу учебного года. Я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником. Давайте не забудем родителей первоклашек, которые сделали свой первый шаг на пути к знаниям, поздравляю их тоже, — отметил Владимир Путин.
Как рассказал российский лидер, в этом году было открыто 79 новых школ. До конца года планируется открыть ещё 170.