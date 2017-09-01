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Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 10:51

Путин поздравил с Днём знаний всех школьников России

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Российский лидер отметил, что до конца года в стране планируется открыть 170 школ.

Президент РФ Владимир Путин проводит Всероссийский открытый урок "Россия, устремлённая в будущее". Глава государства поздравил всех школьников и их родителей с праздником.

— Наше мероприятие приурочено к празднику, ко Дню знаний, к началу учебного года. Я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником. Давайте не забудем родителей первоклашек, которые сделали свой первый шаг на пути к знаниям, поздравляю их тоже, — отметил Владимир Путин.

Как рассказал российский лидер, в этом году было открыто 79 новых школ. До конца года планируется открыть ещё 170.

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Александр Юнашев
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