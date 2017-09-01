"Лишь бы дети учились". Кадыров поделился воспоминаниями о школе

Глава Чечни сравнил состояние школ в своём детстве с современными учебными заведениями.

В честь Дня знаний — 1 сентября — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своими воспоминаниями о том, как и с каким настроением он ходил в школу. По словам руководителя Чечни, дорога до школы в его детстве была непростой из-за отсутствия дорог.

— У нас в селе вообще не было дорог, были грязь и бардак. Когда мы шли в школу, то обувь была полностью в грязи. А грязь была такая вязкая, рыжая, наслаивалась на обувь. Учителя не допускали в школу учеников в грязных ботинках. Их надо было чистить. Перед входом в школу одна маленькая ванночка стояла, и к ней очередь километровая выстраивалась, — написал в своём телеграм-канале глава Чечни.

Рамзан Кадыров в детстве. Фото: ©instagram.com/Kadyrov_95

Кроме того, Кадыров отметил, что это сейчас в стране открываются школы с бассейнами и спортзалами, но в его детстве порой приходилось стоять в школе у батарей, чтобы отогреть онемевшие от холода руки.