Семья забрала 7-летнего сына из школы, потому что "путешествие научит большему"

46-летний Найджел и 37-летняя Луиза устали от ежедневной рутины и решили, что пришло время устроить себе большой отпуск. Они бросили работу, забрали сына из школы и отправились в путешествие по миру.

С 19 июля семья путешествует по Великобритании, а 8 сентября отправится в США. Далее супруги планируют посетить Австралию, затем — страны Азии и в феврале хотят вернуться в Великобританию. Они признаются, что решение забрать сына из школы далось им нелегко.

У Киана много друзей в школе, ему там нравится, поэтому было трудно забрать его оттуда. Но мы уверены, что так будет лучше для него Найджел Чепмен

Родители Киана уверены, что мальчик уже способен оценить красоту и многообразие мира. При этом его возраст позволяет пропустить часть школьной программы без катастрофических последствий. Найджел надеется, что в путешествии сын узнает много нового и сможет в дальнейшем использовать эти знания.