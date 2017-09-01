Жителя Стокгольма оштрафовали за поедание бекона на глазах у мусульманок

С мужчины взыскали 9000 крон (1130 долларов) и обязали выплатить по 5000 крон (630 долларов) каждой из женщин.

Житель Стокгольма оштрафован за поедание бекона на глазах у мусульманок, сообщает шведское издание Marsta. Местный суд признал 53-летнего мужчину виновным в оскорблении чувств верующих.

Сообщается, что инцидент произошёл ещё в 2015 году в пригородной электричке. Пассажир, чьё имя не раскрывается, сел напротив трёх женщин в хиджабах и принялся есть свиное мясо, считающееся у мусульман запретным продуктом. После того как путницы пересели на другое место, мужчина последовал за ними и продолжил есть бекон у них на глазах.

В ходе процесса подсудимый заявил, что не имел намерения оскорблять инокультурных жителей страны и пересел вслед за ними с целью извиниться, если его поведение оскорбило женщин.