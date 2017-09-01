Путин во Владивостоке встретится с лидерами Японии, Монголии и Южной Кореи

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл повестку главы государства на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Среди важных мероприятий: переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии и Монголии, а также встреча с представителями крупного азиатского бизнеса.

6 сентября Владимир Путин проведёт встречу с президентом Южной Кореи Мун Джэином. А на следующий день после пленарного заседания в рамках ВЭФ он сядет за стол переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и встретится с новым президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Каждая из этих встреч, по словам Ушакова, завершится подписанием двусторонних документов.