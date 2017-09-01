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Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 14:03

Путин во Владивостоке встретится с лидерами Японии, Монголии и Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер проведёт ряд двусторонних встреч на полях Восточного экономического форума 6 и 7 сентября.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл повестку главы государства на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Среди важных мероприятий: переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии и Монголии, а также встреча с представителями крупного азиатского бизнеса.

6 сентября Владимир Путин проведёт встречу с президентом Южной Кореи Мун Джэином. А на следующий день после пленарного заседания в рамках ВЭФ он сядет за стол переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и встретится с новым президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Каждая из этих встреч, по словам Ушакова, завершится подписанием двусторонних документов.

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Марина Калегина
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