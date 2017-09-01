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Опубликовано 1 сентября 2017, 15:43

Объявлена дата начала закрытого тестирования Dauntless

Игроки на PC смогут опробовать кооперативный онлайн-экшен Dauntless уже вечером 1 августа.

Фото &copy; Phoenix Labs

Фото © Phoenix Labs

Авторы кооперативного онлайн-экшена Dauntless выпустили новый трейлер с датой начала закрытого бета-тестирования.

Закрытое бета-тестирование начнётся 1 августа в 22:00 по московскому времени. Для того чтобы принять в нём участие необходимо приобрести набор основателя на официальном сайте игры.

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Объявлена дата начала закрытого тестирования Dauntless

Фото © Phoenix Labs

Dauntless представляет собой кооперативный экшен, в котором группа до четырёх игроков отправляется на совместную охоту на гигантских монстров.

До конца этого года должен состояться полноценный релиз Dauntless на PC, после чего она будет доступна по условно-бесплатной модели монетизации.

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Станислав Погорский
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