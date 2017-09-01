Объявлена дата начала закрытого тестирования Dauntless

Закрытое бета-тестирование начнётся 1 августа в 22:00 по московскому времени. Для того чтобы принять в нём участие необходимо приобрести набор основателя на официальном сайте игры.

Dauntless представляет собой кооперативный экшен, в котором группа до четырёх игроков отправляется на совместную охоту на гигантских монстров.

До конца этого года должен состояться полноценный релиз Dauntless на PC, после чего она будет доступна по условно-бесплатной модели монетизации.