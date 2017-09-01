Геймерша и создательница модификаций LilleMiir пострадала из-за критики "Клуба творчества".

На этой неделе компания Bethesda запустила сервис "Клуб творчества", позволяющий продавать модификации для Fallout 4 за реальные деньги. Геймерша под ником LilleMiir заметила, что "Клуб" занимает место на жёстком диске, даже если его не использовать. После того как девушка решила поделиться наблюдением на форуме Bethesda, её аккаунт заблокировали.

Bethesda не объяснила причину блокировки, сама LilleMiir тоже не понимает, что вызвало такую реакцию в её попытке предупредить пользователей о недоработке сервиса.

Игрока Fallout 4 забанили за жалобу на новый сервис Фото: © Flickr/Videogame Photography