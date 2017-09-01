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Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 16:37

В NBA 2K18 появится социальная зона для игроков

Компания 2K Games показала новую особенность NBA 2K18, возможность встречаться с другими игроками.

Главным нововведением NBA 2K18, новой части популярной серии симуляторов баскетбола, станет "Район" — открытая зона, которая будет наполнена игроками.

В новой локации можно будет гулять по городу, покупать одежду, менять причёску, посещать зал игровых автоматов и, конечно, играть в баскетбол со случайными прохожими.

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В NBA 2K18 появится социальная зона для игроков

Фото: © кадр из видео NBA 2K18 — Run The Neighborhood

NBA 2K18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 15 сентября.

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Станислав Погорский
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