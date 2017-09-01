В NBA 2K18 появится социальная зона для игроков
Компания 2K Games показала новую особенность NBA 2K18, возможность встречаться с другими игроками.
Главным нововведением NBA 2K18, новой части популярной серии симуляторов баскетбола, станет "Район" — открытая зона, которая будет наполнена игроками.
В новой локации можно будет гулять по городу, покупать одежду, менять причёску, посещать зал игровых автоматов и, конечно, играть в баскетбол со случайными прохожими.
В NBA 2K18 появится социальная зона для игроков
Фото: © кадр из видео NBA 2K18 — Run The Neighborhood
NBA 2K18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 15 сентября.