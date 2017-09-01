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Опубликовано 1 сентября 2017, 16:58

В Сети появились спойлеры сюжетной кампании Destiny 2

Энтузиасты изучили файлы открытой бета-версии Destiny 2 и смогли узнать подробности сюжета игры.

Самые нетерпеливые фанаты онлайн-шутера Destiny 2 решили перебрать все файлы клиента бета-тестирования игры в поисках ценной информации. Им удалось найти некоторые подробности, раскрывающие потенциальные сюжетные повороты.

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В Сети появились спойлеры сюжетной кампании Destiny 2

Фото: © Flickr/Ferino Design

Например, одной из драматичных сцен станет момент, когда персонажу Кейду-6 отстрелят руку. Этого андроида озвучивает голливудский актёр Нэйтан Филлиан. Сейчас энтузиасты продолжают изучение файлов игры.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября, а релиз на PC запланирован на 24 октября.

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Станислав Погорский
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