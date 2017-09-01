В Сети появились спойлеры сюжетной кампании Destiny 2

Самые нетерпеливые фанаты онлайн-шутера Destiny 2 решили перебрать все файлы клиента бета-тестирования игры в поисках ценной информации. Им удалось найти некоторые подробности, раскрывающие потенциальные сюжетные повороты.

Например, одной из драматичных сцен станет момент, когда персонажу Кейду-6 отстрелят руку. Этого андроида озвучивает голливудский актёр Нэйтан Филлиан. Сейчас энтузиасты продолжают изучение файлов игры.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября, а релиз на PC запланирован на 24 октября.