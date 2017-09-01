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Опубликовано 1 сентября 2017, 17:17

В FIFA 18 будут сюжетные заставки и развилки диалогов

Новая часть известного футбольного симулятора FIFA обзаведётся продвинутой сюжетной кампанией.

Пользователь YouTube под ником ChesnoidGaming опубликовал 11 минут эксклюзивного геймплея сюжетной кампании FIFA 18.

В режиме "Путешествие" игроку время от времени предстоит выбирать ответы в диалогах из нескольких предложенных вариантов. Эта система будет использоваться исключительно для переговоров о переводе игроков из одной команды в другую. EA сообщает, что искусственный интеллект будет работать таким образом, чтобы завершить сделку на как можно более выгодных условиях для своего клуба. В случае, если вы не хотите заниматься болтовнёй и заинтересованы только в самом футболе, переговоры можно доверить своему агенту.

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В FIFA 18 будут сюжетные заставки и развилки диалогов

Фото: © кадр из видео OFFICIAL FIFA 18

FIFA 18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 уже 29 сентября.

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Станислав Погорский
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