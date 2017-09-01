В FIFA 18 будут сюжетные заставки и развилки диалогов
Новая часть известного футбольного симулятора FIFA обзаведётся продвинутой сюжетной кампанией.
Пользователь YouTube под ником ChesnoidGaming опубликовал 11 минут эксклюзивного геймплея сюжетной кампании FIFA 18.
В режиме "Путешествие" игроку время от времени предстоит выбирать ответы в диалогах из нескольких предложенных вариантов. Эта система будет использоваться исключительно для переговоров о переводе игроков из одной команды в другую. EA сообщает, что искусственный интеллект будет работать таким образом, чтобы завершить сделку на как можно более выгодных условиях для своего клуба. В случае, если вы не хотите заниматься болтовнёй и заинтересованы только в самом футболе, переговоры можно доверить своему агенту.
В FIFA 18 будут сюжетные заставки и развилки диалогов
Фото: © кадр из видео OFFICIAL FIFA 18
FIFA 18 выйдет на PC, PS4, PS3, Xbox One и Xbox 360 уже 29 сентября.