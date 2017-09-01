В FIFA 18 будут сюжетные заставки и развилки диалогов

В режиме "Путешествие" игроку время от времени предстоит выбирать ответы в диалогах из нескольких предложенных вариантов. Эта система будет использоваться исключительно для переговоров о переводе игроков из одной команды в другую. EA сообщает, что искусственный интеллект будет работать таким образом, чтобы завершить сделку на как можно более выгодных условиях для своего клуба. В случае, если вы не хотите заниматься болтовнёй и заинтересованы только в самом футболе, переговоры можно доверить своему агенту.