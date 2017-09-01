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Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 17:18

Переволновалась, малышка. Первоклассница разрыдалась во время чтения стиха

Фото: &copy; РИА Новости/ Кирилл Калинников

Фото: © РИА Новости/ Кирилл Калинников

Девочка не могла сдержать эмоций, но не сдалась и дочитала строчки о школе до конца.

Первоклассница расплакалась во время праздничной линейки в Новосибирске.

Случай произошёл в одной из школ Затулинского жилмассива. Первоклассники читали стихи, а когда очередь дошла до девочки, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась в самый ответственный момент. Тем не менее она не сдалась и дочитала стихотворение о школе до конца.

Видео с девочкой стало популярным в русском сегменте Интернета и набрало уже более 25 тысяч просмотров.

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Евгений Грин
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