Переволновалась, малышка. Первоклассница разрыдалась во время чтения стиха

Девочка не могла сдержать эмоций, но не сдалась и дочитала строчки о школе до конца.

Случай произошёл в одной из школ Затулинского жилмассива. Первоклассники читали стихи, а когда очередь дошла до девочки, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась в самый ответственный момент. Тем не менее она не сдалась и дочитала стихотворение о школе до конца.