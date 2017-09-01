Будущие поколения должны быть лучше: о чём президент говорил со школьниками

Прошедший сегодня в Ярославле открытый урок с президентом России Владимиром Путиным обозначил важную веху в публичной коммуникации главы государства с молодым поколением россиян. Стало очевидно, что фокус внимания государства всё отчётливее смещается в сторону поддержки инновационной активности молодёжи и создания конкретных карьерных стимулов для её наиболее талантливых представителей. Успех любых модернизационных начинаний — и тем более масштабных проектов, представленных в рамках ярославского форума "ПроеКТОриЯ" — в конечном итоге всегда упирается в наличие достаточной массы подготовленных, квалифицированных и мотивированных молодых кадров. Истории шести молодых парней и девушек, которые сегодня вместе с президентом открывали мероприятие, в этом смысле крайне показательны.

В преддверии старта форума "ПроеКТОриЯ" стало известно, что восьми его участникам предложены контракты с крупными российскими государственными корпорациями и им гарантировано трудоустройство в них после окончания обучения в вузах. Это Тамила Караханова из Воронежской области, которая будет работать в госкорпорации "Ростех", Максим Афанасьев и Алёна Ехалова из Ярославля, которым было предложено трудоустройство в компании "Р-фарм". Москвич Дмитрий Резников подписал контракт с компанией "Ростелеком", а Владислав Жуков из Ленинградской области — с госкорпорацией "Росатом", Максим Деревянченко и Максим Татаринов из Москвы — с ОАО "РЖД", Анастасия Воронцова из Москвы — с компанией "Россети".

Непосредственно в рамках форума президент пообщался с Тамилой Карахановой и Владиславом Жуковым, а также провёл серию прямых включений с ребятами из регионов, тематика проектов которых варьировалась от модернизации двигателей новейшего российского среднемагистрального самолёта MC-21 до полётов на Марс и развития новых транспортных маршрутов в планетарном масштабе. Всего же форум собрал более 500 старшеклассников со всей России, ориентированных на научно-техническое и инженерное творчество.

Первым на сцену поднялся Владислав Жуков, получивший предложение о работе и твёрдый контракт по линии Росатома. Владислав живёт в городе Сосновый Бор Ленинградской области, а его разработки сфокусированы на создании автоматизированных систем контроля радиационной обстановки. Стоит отметить, что несколько лет назад Владислава приглашали остаться в Кремниевой долине и поработать на американскую корпорацию Google, однако он отказался, предпочтя реализовывать свои проекты у себя на родине. В разговоре с журналистами местного издания 47Online Владислав, в частности, рассказал, что общение с Владимиром Путиным заразило всех позитивом и энергией:

— Предложение работать в Росатоме для меня было, с одной стороны, ожидаемо, с другой стороны, неожиданно. У нас в городе, в Сосновом Бору, есть филиал Росатома — НИТИ им. А.П. Александрова, и я учусь по целевому направлению. И четвёртый год участвую в форуме "ПроеКТОриЯ". Только что у нас закончилась прямая линия отсюда с Владимиром Путиным, который проводил открытый урок. И у меня много эмоций от общения face to face с таким человеком. Он заряжен позитивом, и энергия из него просто прёт, говоря таким жаргонным языком.

А вот хрупкая Тамила Караханова из города Боброва Воронежской области занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов, в чём достигла совершенства — её дроны дёшевы и неприхотливы в производстве, а также крайне ремонтопригодны, что особенно актуально в суровых климатических и логистических условиях необъятных российских пространств. Тамила и на сцену для общения с президентом Владимиром Путиным вышла с моделью одного из своих БПЛА. Поэтому неудивительно, что твёрдый контракт с ней готова подписать госкорпорация "Ростех". Тамила уже достаточно давно на примете у Ростеха. Так, ещё в прошлом году, как отмечает сайт госкорпорации, она стала обладательницей главного приза конкурса ОПК на лучший двигатель для беспилотных летательных аппаратов.

— Я мечтаю получить профильное образование и дальше заниматься воздушной робототехникой, создавать что-то своё, находить нестандартные решения. Это счастье — заниматься в профессиональной жизни тем, что по-настоящему любишь, — сказала тогда победительница.

Следует отметить, что в социальных сетях также крайне позитивно оценили новый формат общения Владимира Путина с подрастающим поколением. Пользователи в профильных группах писали о том, что открытый урок и лично президент Путин мотивировали школьников на занятия естественно-научными дисциплинами, а также, что на примере восьми ребят, заключивших соглашения с крупнейшими российскими корпорациями, были продемонстрированы реальные перспективы развития в профессиональных отраслях и сочетание карьерного и творческого роста.