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Регион
Опубликовано 2 сентября 2017, 05:33

В резне, устроенной боевиками "Боко харам", погибло 18 мирных нигерийцев

Фото: &copy; REUTERS/A Sotunde

Фото: © REUTERS/A Sotunde

Вооружённые ножами боевики исламистской группировки совершили нападение на город Банки.

В результате нападения боевиков исламистской группировки "Боко харам"* на жителей Банки (Нигерия) погибло по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нападение было совершено в ночное время. Террористы атаковали мирных жителей, вооружившись ножами.

Ранее Лайф приводил данные ЮНИСЕФ, согласно которым боевики "Боко харам" в течение первой половины 2017 года использовали для осуществления терактов 83 ребёнка.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Эмила Сидорова
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