В резне, устроенной боевиками "Боко харам", погибло 18 мирных нигерийцев

Вооружённые ножами боевики исламистской группировки совершили нападение на город Банки.

В результате нападения боевиков исламистской группировки "Боко харам"* на жителей Банки (Нигерия) погибло по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нападение было совершено в ночное время. Террористы атаковали мирных жителей, вооружившись ножами.

Ранее Лайф приводил данные ЮНИСЕФ, согласно которым боевики "Боко харам" в течение первой половины 2017 года использовали для осуществления терактов 83 ребёнка.