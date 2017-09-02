Роскосмос выложил в Сеть кадры полярного сияния, снятые с МКС
Фото: © РИА Новости/ Михаил Корытов
Видео записал с борта станции космонавт Сергей Рязанский, публикация приурочена ко Дню знаний.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский запечатлел полярное сияние — редкое атмосферное явление, происходящее в верхних слоях атмосферы. Видео появилось на официальном сайте госкорпорации.
Подобный эффект обусловлен поведением верхних слоёв атмосферы, реагирующих с заряжёнными частицами солнечного ветра. Излучение, выделяемое частицами вследствие реакции в видимом человеческому глазу диапазоне, и называется полярным сиянием