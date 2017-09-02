ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября 2017, 08:12

Роскосмос выложил в Сеть кадры полярного сияния, снятые с МКС

Фото: &copy; РИА Новости/ Михаил Корытов

Фото: © РИА Новости/ Михаил Корытов

Видео записал с борта станции космонавт Сергей Рязанский, публикация приурочена ко Дню знаний.

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский запечатлел полярное сияние — редкое атмосферное явление, происходящее в верхних слоях атмосферы. Видео появилось на официальном сайте госкорпорации.

Подобный эффект обусловлен поведением верхних слоёв атмосферы, реагирующих с заряжёнными частицами солнечного ветра. Излучение, выделяемое частицами вследствие реакции в видимом человеческому глазу диапазоне, и называется полярным сиянием

BannerImage
Евгений Грин
  • Новости
  • 1 сентября
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar