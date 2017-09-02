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Опубликовано 2 сентября 2017, 12:07

Деревянный метровый пенис обнаружили в парке Швеции

По словам сотрудников муниципалитета, в последнее время такие изваяния стали появляться "то тут то там".

Гигантская скульптура была обнаружена местным жителем в парке Блинкенбергс в четверг. Кто автор этого произведения и почему он оставил это в парке — неизвестно. Местные жители сообщили о находке в муниципалитет, пишет Metro.

Фото: Facebook/Hagfors kommun

Фото: Facebook/Hagfors kommun

Как сообщает издание, скульптура составляет более метра в длину.

Фото: Facebook/Hagfors kommun

Фото: Facebook/Hagfors kommun

По словам сотрудников муниципалитета, в последнее время такие изваяния стали появляться "то тут то там". По их мнению, за этим стоит группа энтузиастов. Городские власти уверяют, что произведение искусства находится у них в полной безопасности — художник сможет его забрать.

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Анна Пономаренко
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