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Опубликовано 2 сентября 2017, 19:01

Неизвестные расстреляли мужчину на юге Стокгольма

Фото: &copy; polisen.se

Фото: © polisen.se

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, мужчина скончался от полученных травм.

Неизвестные расстреляли мужчина на юге Стокгольма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы столицы Швеции.

— Мужчина получил огнестрельное ранение в районе Тумба. Он был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. 1987 года рождения, — сообщает полиция Швеции.

Подозреваемый скрылся с места преступления. В настоящий момент полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мер, направленных на поимку преступника.

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Евгений Грин
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