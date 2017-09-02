Неизвестные расстреляли мужчину на юге Стокгольма

Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, мужчина скончался от полученных травм.

Неизвестные расстреляли мужчина на юге Стокгольма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы столицы Швеции.

— Мужчина получил огнестрельное ранение в районе Тумба. Он был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. 1987 года рождения, — сообщает полиция Швеции.