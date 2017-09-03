Термоядерный "арахис"

Автор той весной написал не одну и не две статьи по этой тематике на разных ресурсах, а потому у постоянной аудитории местами возможен эффект дежавю.

Шесть — волшебное число

Произведённый сегодня взрыв является шестым полномасштабным взрывным экспериментом в программе испытаний ядерного оружия КНДР. И в этот раз ожидалось, что Пхеньян продемонстрирует что-то "действительно водородное".

Есть, условно говоря, три уровня соответствующих технологий. В первом случае (бустирование/форсирование) термоядерный материал используется исключительно как эффективный источник дополнительных нейтронов, а значит, увеличивается и процент использования расщепляющихся материалов. Это позволяет поднять мощность при том же расходе урана или плутония, либо достигать той же мощности при меньшем их расходе.

Фото: © KCNA/via REUTERS

Во втором случае речь идёт об устройствах, которые по одним классификациям относятся к разновидности бустированных бомб деления, по другим — к разновидности термоядерных. То есть аналоги первых заявленных как термоядерные устройств СССР и Британии, где помимо слоёв расщепляющихся оружейных материалов использовались слой или слои термоядерного горючего, а также слои из природного или обеднённого урана.

Термоядерные реакции в этом случае вызывают одновременно и эффект бустирования для традиционного оружейного материала, но также и создают условия для деления природного/обеднённого урана с дополнительным энерговыделением. При этом термоядерные реакции и сами являются заметным источником энергии в общем балансе: доля может достигать 15–20% в совокупном энерговыделении. Яркий пример подобного подхода — советская РДС-6. В одних классификациях такие бомбы уже называются "водородными", в других они рассматриваются как разновидность "бустированных зарядов".

В третьем случае речь идёт о классических термоядерных устройствах с разнесёнными отдельно ядерным "запалом" и термоядерным узлом, в котором ядерный взрыв "запала" вызывает условия для протекания реакций синтеза, являющихся главным источником взрывной энергии в общем балансе энергии взрыва. Успешно испытанными зарядами такого типа в своем активе в мире до сегодняшнего дня располагали лишь пять ведущих военных ядерных держав.

И вот тут очень важный момент: сразу с ходу сделать работоспособный классический двухступенчатый термоядерный заряд никому не удавалось. Так, Индия пыталась в 1998 году испытать термоядерный заряд пониженной мощности (военный заряд планировался в производстве с мощностью в пять раз большей, чем у полигонного). В испытанной на полигоне бомбе плановыми показателями были 15–20 килотонн мощности ядерного "запала" и 20–25 килотонн плановой мощности от срабатывания "второй ступени". На плановую мощность заряд не вышел, и ныне большинство специалистов считает, что тогда у Индии не получилось. До этого у Индии в активе был лишь один взрыв — в 1974 г.

С другой стороны, есть опыт Китая. Который смог испытать свою полноценную водородную бомбу уже в ходе шестого ядерного испытания! И это было ещё в 1960-х. А у КНДР до 3 сентября 2017 г в активе уже было пять ядерных взрывов. А в конце 2016 г экспертные оценки насчёт доступных для северокорейского полигона мощностей взрыва поднялись с десятков килотонн до сотен!

Утром в газете

Фото: © KCNA/via REUTERS

З сентября СМИ КНДР (в первую очередь ЦТАК и газета "Нодон Синмун") опубликовали интереснейшие фото. Там руководитель страны был сфотографирован рядом с устройством, у американских специалистов получившим меткое название "арахис" (из-за формы). Также сообщалось об успехах в создании нового термоядерного устройства. Внешне устройство имеет две части, которые, судя по всему, являются теми самыми ядерной и термоядерной ступенями. При этом устройство выглядело достаточно компактно.

Первые же комментарии свелись к тому, что в будущем нас должны ждать испытания. Никто не ожидал, что они пройдут так скоро!

Вечером в сейсмограмме

Мощность искусственного землетрясения, всколыхнувшего сегодня все мировые СМИ, сразу бросилась в глаза. Самые маленькие оценки были в районе 5.6–5.7, самые большие — 6.4 балла! В то же время самые высокие измеренные показатели прошлого ядерного испытания были в районе 5.3!

Точные мощности пока сказать трудно (точный результат знают лишь создатели бомбы, детально знакомые с особенностями геологии полигона), однако первые опубликованные оценки из Южной Кореи, Японии и Норвегии дают оценки в районе 100 килотонн и выше! А норвежская NORSAR даёт оценку уже в 120 килотонн. А это значит только одно.