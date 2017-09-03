МИД РФ призвал воюющие стороны в Мьянме сесть за стол переговоров
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По сообщениям местных СМИ, жертвами столкновений стали по меньшей мере 400 человек.
Министерство иностранных дел России обратилось к сторонам, вовлечённым в столкновения в штате Ракхайн в Мьянме с призывом последовать рекомендации Консультативной комиссии по Ракхайнской национальной области (РМО) во главе с Кофи Аннаном и предпринять все возможные действия для улаживания конфликта в регионе.
— Призываем все вовлечённые стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций Консультативной комиссии по РМО во главе с Кофи Аннаном, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД РФ выразил беспокойство в связи с обострением ситуации в регионе, где в результате столкновений пострадали мирные жители и правительственные военные.
Официальные власти и буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают им в гражданстве. Правительство Мьянмы 25 августа заявило о 90 боестолкновениях. Сообщалось о гибели почти 400 человек.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти столкновения геноцидом мусульман, в результате которого более 27 тысяч жителей были вынуждены искать убежище в соседней Бангладеш. По его словам, в Мьянме давление оказывается не только на мусульман, но и на представителей других этносов и религий.