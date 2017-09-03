МИД РФ призвал воюющие стороны в Мьянме сесть за стол переговоров

По сообщениям местных СМИ, жертвами столкновений стали по меньшей мере 400 человек.

Министерство иностранных дел России обратилось к сторонам, вовлечённым в столкновения в штате Ракхайн в Мьянме с призывом последовать рекомендации Консультативной комиссии по Ракхайнской национальной области (РМО) во главе с Кофи Аннаном и предпринять все возможные действия для улаживания конфликта в регионе.

— Призываем все вовлечённые стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций Консультативной комиссии по РМО во главе с Кофи Аннаном, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД РФ выразил беспокойство в связи с обострением ситуации в регионе, где в результате столкновений пострадали мирные жители и правительственные военные.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают им в гражданстве. Правительство Мьянмы 25 августа заявило о 90 боестолкновениях. Сообщалось о гибели почти 400 человек.