Сеул готов просить США о мощнейшем оружии из-за водородной бомбы КНДР

Кроме того, Южная Корея намерена добиваться усиления санкций против своего северного соседа.

Южная Корея может обратиться к США с просьбой разместить на её территории "мощнейшее тактическое оружие" Штатов после испытания водородной бомбы, о котором заявила Северная Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что, кроме того, Сеул намерен добиваться принятия самых жёстких санкций в отношении соседней страны, и без того подвергающейся серьёзным ограничениям.