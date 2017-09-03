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Регион
Опубликовано 3 сентября 2017, 08:49

Сеул готов просить США о мощнейшем оружии из-за водородной бомбы КНДР

Фото: &copy;REUTERS

Фото: ©REUTERS

Кроме того, Южная Корея намерена добиваться усиления санкций против своего северного соседа.

Южная Корея может обратиться к США с просьбой разместить на её территории "мощнейшее тактическое оружие" Штатов после испытания водородной бомбы, о котором заявила Северная Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что, кроме того, Сеул намерен добиваться принятия самых жёстких санкций в отношении соседней страны, и без того подвергающейся серьёзным ограничениям.

Напомним, КНДР сегодня заявила, что там было проведено успешное испытание водородной бомбы. На территории страны было зафиксировано землетрясение магнитудой более 6, то есть в десять раз сильнее аналогичного толчка 2016 года, вызванного ядерным испытанием. Сеул заявил, что мощность взорванной бомбы может составлять 100 килотонн.

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Андрей Григорьев
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