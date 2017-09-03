Мусульмане в Москве протестуют против геноцида в Мьянме
Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский
В стране произошло уже более 90 боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек.
Возле посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собралось несколько сотен мусульман, которые протестуют против геноцида в стране. Ожидается, что число митингующих может достигнуть тысячи человек.
Отметим, что правоохранители пытались предотвратить несанкционированную акцию, однако собравшиеся проигнорировали их просьбу.
Ранее сообщалось, что власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают им в гражданстве. На этой почве произошло уже около 90 боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек.