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Регион
Опубликовано 3 сентября 2017, 13:24

Мусульмане в Москве протестуют против геноцида в Мьянме

&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

 Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В стране произошло уже более 90 боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек.

Возле посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собралось несколько сотен мусульман, которые протестуют против геноцида в стране. Ожидается, что число митингующих может достигнуть тысячи человек.

Отметим, что правоохранители пытались предотвратить несанкционированную акцию, однако собравшиеся проигнорировали их просьбу.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают им в гражданстве. На этой почве произошло уже около 90 боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек.

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Валерий Оленин
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