Мусульмане в Махачкале протестуют против массовых убийств в Мьянме

На почве трагических событий в стране произошло уже около 90 боестолкновений, в результате которых погибло более 400 человек.

Жители Махачкалы протестуют против массовых убийств в Мьянме. Как сообщает паблик Leika, около тысячи мусульман уже прошли по улицам города и направились к центральной мечети.

Подобная акция проходит и в Москве — возле посольства Мьянмы уже собралось несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им гражданство. На этой почве произошло уже около 90 боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек.