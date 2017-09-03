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Регион
Опубликовано 3 сентября 2017, 14:29

Мусульмане в Махачкале протестуют против массовых убийств в Мьянме

На почве трагических событий в стране произошло уже около 90 боестолкновений, в результате которых погибло более 400 человек.

Жители Махачкалы протестуют против массовых убийств в Мьянме. Как сообщает паблик Leika, около тысячи мусульман уже прошли по улицам города и направились к центральной мечети.

Подобная акция проходит и в Москве — возле посольства Мьянмы уже собралось несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа — население штата Ракхайн — нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им гражданство. На этой почве произошло уже около 90 боестолкновений, в результате которых погибло около 400 человек.

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Валерий Оленин
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