Яровая: США являются главным носителем вируса агрессии
Ирина Яровая. Фото:© РИА Новости/Владимир Трефилов
Парламентарий подчеркнула, что Америка ведёт себя так же, как и КНДР: подрывает международную дипломатию и вековые традиции приличия.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала обыски, которые проводятся в российских дипломатических миссиях в Вашингтоне.
— Думается, что Совбезу ООН — наряду с проблемой КНДР — есть острая необходимость обсуждать вероломство в США, которое также является проявлением неадекватности и агрессии, — сказала Яровая журналистам.
Также парламентарий подчеркнула, что США являются "главным носителем вируса агрессии", который переходит в новые формы откровенного бандитизма и варварства.
По мнению Яровой, Америка ведёт себя так же, как и КНДР, потому что подрывает международную дипломатию и вековые традиции приличия.
— Хочется верить, что хоть кому-то из американского истеблишмента стыдно за творимые безобразия, — заключила Яровая.
Ранее сообщалось, что американские власти захватили здания Генконсульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне. Из-за обысков российским дипломатам пришлось покинуть места работы. Сейчас в захваченных зданиях расположились американские спецслужбы и вооружённая полиция. Ранее на своей странице в "Фейсбуке" МИД РФ публиковал первые видео обысков.