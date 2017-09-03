Яровая: США являются главным носителем вируса агрессии

Парламентарий подчеркнула, что Америка ведёт себя так же, как и КНДР: подрывает международную дипломатию и вековые традиции приличия.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала обыски, которые проводятся в российских дипломатических миссиях в Вашингтоне.

— Думается, что Совбезу ООН — наряду с проблемой КНДР — есть острая необходимость обсуждать вероломство в США, которое также является проявлением неадекватности и агрессии, — сказала Яровая журналистам.

Также парламентарий подчеркнула, что США являются "главным носителем вируса агрессии", который переходит в новые формы откровенного бандитизма и варварства.

По мнению Яровой, Америка ведёт себя так же, как и КНДР, потому что подрывает международную дипломатию и вековые традиции приличия.

— Хочется верить, что хоть кому-то из американского истеблишмента стыдно за творимые безобразия, — заключила Яровая.