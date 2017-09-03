МВД не зафиксировало нарушений порядка у Посольства Мьянмы в Москве

В полиции заверяют, что такие действия допущены не будут и в случае провокаций ответ будет адекватным.

Московская полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка у Посольства Мьянмы в центре города на Большой Никитской, где проходит несогласованный митинг в поддержку мусульман этой страны.

— В настоящее время нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка, — приводит ТАСС комментарий пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По подсчётам полицейских, в митинге участвуют около 800 человек. В МВД заверяют, что нарушения порядка допущены не будут. В случае провокаций реакция будет адекватной.