МВД не зафиксировало нарушений порядка у Посольства Мьянмы в Москве
В полиции заверяют, что такие действия допущены не будут и в случае провокаций ответ будет адекватным.
Московская полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка у Посольства Мьянмы в центре города на Большой Никитской, где проходит несогласованный митинг в поддержку мусульман этой страны.
— В настоящее время нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка, — приводит ТАСС комментарий пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По подсчётам полицейских, в митинге участвуют около 800 человек. В МВД заверяют, что нарушения порядка допущены не будут. В случае провокаций реакция будет адекватной.
Собравшиеся выступают против убийств мусульман в Мяьнме. Там представители этой религии компактно проживают в штате Ракхайн. Власти республики отказываются признавать их своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. 25 августа боевики движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на полицию. В результате столкновений погибло уже более 400 человек.