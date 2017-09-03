Песков: Кремль пока не делает выводов по ситуации в Мьянме

В Кремле пока не комментируют ситуацию в Мьянме, где мусульмане подверглись гонениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сегодняшний несогласованный митинг у посольства этой страны в Москве.

— Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения вызывают обеспокоенность, — сказал Песков.

Он добавил, что сегодня работал над информацией по отношениям Китая и России, поэтому "не стал бы делать сейчас какие-то выводы".