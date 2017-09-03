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Регион
Опубликовано 3 сентября 2017, 19:52

Песков: Кремль пока не делает выводов по ситуации в Мьянме

Дмитрий Песков. Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Дмитрий Песков. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

В Кремле пока не комментируют ситуацию в Мьянме, где мусульмане подверглись гонениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сегодняшний несогласованный митинг у посольства этой страны в Москве.

— Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения вызывают обеспокоенность, — сказал Песков.

Он добавил, что сегодня работал над информацией по отношениям Китая и России, поэтому "не стал бы делать сейчас какие-то выводы".

Напомним, по данным полиции, у Посольства Мьянмы в Москве сегодня собралось около 800 мусульман, которые требовали прекратить гонения на представителей этой веры в стране. По данным СМИ, из-за продолжающихся в Мьянме столкновений погибло уже более 400 человек, жертвами насилия на религиозной почве стали тысячи.

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Андрей Григорьев
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