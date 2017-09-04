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Опубликовано 4 сентября 2017, 08:14

Анонсирована мобильная игра по мотивам "Игры престолов"

Постер к сериалу "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Постер к сериалу "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Проект получил название Game of Thrones: Conquest, он будет доступен до конца этого года.

Компания Warner Bros. анонсировала мобильную игру по мотивам сериала "Игра престолов". Проект получил название Game of Thrones: Conquest.

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Game of Thrones: Conquest — мобильная игра по мотивам "Игры престолов"

Постер к сериалу "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Разработкой игры занимается студия Turbine Games. Ранее команда работала над мобильной игрой про Бэтмена, а также над многопользовательскими проектами Dungeons & Dragons Online и The Lord of the Rings Online.

Game of Thrones: Conquest — это стратегия, она позволит игроку создать собственный дом, защищать его от противников и завоёвывать новые территории. Игра выйдет в этом году на iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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