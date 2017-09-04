Анонсирована мобильная игра по мотивам "Игры престолов"
Постер к сериалу "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Проект получил название Game of Thrones: Conquest, он будет доступен до конца этого года.
Компания Warner Bros. анонсировала мобильную игру по мотивам сериала "Игра престолов". Проект получил название Game of Thrones: Conquest.
Game of Thrones: Conquest — мобильная игра по мотивам "Игры престолов"
Постер к сериалу "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Разработкой игры занимается студия Turbine Games. Ранее команда работала над мобильной игрой про Бэтмена, а также над многопользовательскими проектами Dungeons & Dragons Online и The Lord of the Rings Online.
Game of Thrones: Conquest — это стратегия, она позволит игроку создать собственный дом, защищать его от противников и завоёвывать новые территории. Игра выйдет в этом году на iOS и Android.