Анонсирована мобильная игра по мотивам "Игры престолов"

Проект получил название Game of Thrones: Conquest, он будет доступен до конца этого года.

Компания Warner Bros. анонсировала мобильную игру по мотивам сериала "Игра престолов". Проект получил название Game of Thrones: Conquest.

Game of Thrones: Conquest — мобильная игра по мотивам "Игры престолов" Постер к сериалу "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Разработкой игры занимается студия Turbine Games. Ранее команда работала над мобильной игрой про Бэтмена, а также над многопользовательскими проектами Dungeons & Dragons Online и The Lord of the Rings Online.