Авторы Rainbow Six: Siege сделают игру дружелюбнее для новичков
Разработчики решили обновить систему перед стартом нового сезона командного шутера.
Фото © Ubisoft Montreal
Студия Ubisoft рассказала о введении глобальных изменений в системе формирования матчей Rainbow Six: Siege. Обновление, которое должно будет исправить проблемы, выйдет 5 сентября.
Rainbow Six: Siege получит глобальное обновление
Фото © Ubisoft Montreal
Разработчики введут новую метрику — казуальный рейтинг. Это позволит улучшить систему формирования матчей, так как теперь не будет учитываться ранговый рейтинг. В Ubisoft уверены, что Rainbow Six: Siege станет дружелюбнее для новых игроков.
Напомним, игра вышла в 2015 году. Пользователи всё время критиковали систему формирования команд для матчей в Rainbow Six: Siege.