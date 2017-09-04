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Опубликовано 4 сентября 2017, 09:14

Авторы Rainbow Six: Siege сделают игру дружелюбнее для новичков

Разработчики решили обновить систему перед стартом нового сезона командного шутера.

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Студия Ubisoft рассказала о введении глобальных изменений в системе формирования матчей Rainbow Six: Siege. Обновление, которое должно будет исправить проблемы, выйдет 5 сентября.

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Rainbow Six: Siege получит глобальное обновление

Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики введут новую метрику — казуальный рейтинг. Это позволит улучшить систему формирования матчей, так как теперь не будет учитываться ранговый рейтинг. В Ubisoft уверены, что Rainbow Six: Siege станет дружелюбнее для новых игроков.

Напомним, игра вышла в 2015 году. Пользователи всё время критиковали систему формирования команд для матчей в Rainbow Six: Siege.

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Сергей Сурепин
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