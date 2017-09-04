Авторы Rainbow Six: Siege сделают игру дружелюбнее для новичков

Студия Ubisoft рассказала о введении глобальных изменений в системе формирования матчей Rainbow Six: Siege. Обновление, которое должно будет исправить проблемы, выйдет 5 сентября.

Rainbow Six: Siege получит глобальное обновление Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики введут новую метрику — казуальный рейтинг. Это позволит улучшить систему формирования матчей, так как теперь не будет учитываться ранговый рейтинг. В Ubisoft уверены, что Rainbow Six: Siege станет дружелюбнее для новых игроков.