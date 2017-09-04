Руководитель Gearbox объявил о работе над Borderlands 3
Разработчики задействовали в этом проекте 90 процентов сотрудников студии Gearbox.
Исполнительный директор Gearbox Software Рэнди Питчфорд рассказал о работе над Borderlands 3. Информация стала известна во время проведения конференции PAX West 2017, проходящей с 1 по 4 сентября в Сиэтле.
Borderlands 3 уже находится в работе
Все силы студии брошены на работу над сиквелом. Официального анонса Gearbox пока не сделала.
Предполагается, что разработчики анонсируют игру на одной из будущих конференций: Paris Games Week в ноябре, а также PlayStation Experience и The Game Awards в декабре.