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Опубликовано 4 сентября 2017, 10:14

Руководитель Gearbox объявил о работе над Borderlands 3

Фото &copy; Flickr/Comunicaci&oacute;n Instant&aacute;nea @SONARAtv contenidos 2.0

Фото © Flickr/Comunicación Instantánea @SONARAtv contenidos 2.0

Разработчики задействовали в этом проекте 90 процентов сотрудников студии Gearbox.

Исполнительный директор Gearbox Software Рэнди Питчфорд рассказал о работе над Borderlands 3. Информация стала известна во время проведения конференции PAX West 2017, проходящей с 1 по 4 сентября в Сиэтле.

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Borderlands 3 уже находится в работе

Фото © Flickr/Comunicación Instantánea @SONARAtv contenidos 2.0

Все силы студии брошены на работу над сиквелом. Официального анонса Gearbox пока не сделала.

Предполагается, что разработчики анонсируют игру на одной из будущих конференций: Paris Games Week в ноябре, а также PlayStation Experience и The Game Awards в декабре.

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Сергей Сурепин
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