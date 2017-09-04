По мотивам "Алисы в Стране чудес" выйдет ещё одна игра

Сейчас создатель игровой серии работает над бизнес-моделью и дизайном будущего проекта.

Американ Макги, создатель игр серии Alice и бывший сотрудник id Software, объявил о работе над новой частью экшена во вселенной "Алисы в Стране чудес". Проект получил название Alice: Asylum.

Создатель Alice работает над ещё одной игрой серии Фото © American McGee's Blog

После завершения подготовительного этапа Американ Макги отправит документы издателю — компании Electronic Arts. Сейчас геймдизайнер работает над начальным дизайном игры и бизнес-планом.