По мотивам "Алисы в Стране чудес" выйдет ещё одна игра
Сейчас создатель игровой серии работает над бизнес-моделью и дизайном будущего проекта.
Американ Макги, создатель игр серии Alice и бывший сотрудник id Software, объявил о работе над новой частью экшена во вселенной "Алисы в Стране чудес". Проект получил название Alice: Asylum.
Создатель Alice работает над ещё одной игрой серии
После завершения подготовительного этапа Американ Макги отправит документы издателю — компании Electronic Arts. Сейчас геймдизайнер работает над начальным дизайном игры и бизнес-планом.
Американ Макги уже призвал фанатов серии поддержать его и показать издателю, насколько сообщество хочет увидеть новую игру серии Alice.