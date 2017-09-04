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Опубликовано 4 сентября 2017, 12:15

По мотивам "Алисы в Стране чудес" выйдет ещё одна игра

Фото &copy; American McGee's Blog

Фото © American McGee's Blog

Сейчас создатель игровой серии работает над бизнес-моделью и дизайном будущего проекта.

Американ Макги, создатель игр серии Alice и бывший сотрудник id Software, объявил о работе над новой частью экшена во вселенной "Алисы в Стране чудес". Проект получил название Alice: Asylum.

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Создатель Alice работает над ещё одной игрой серии

Фото © American McGee's Blog

После завершения подготовительного этапа Американ Макги отправит документы издателю — компании Electronic Arts. Сейчас геймдизайнер работает над начальным дизайном игры и бизнес-планом.

Американ Макги уже призвал фанатов серии поддержать его и показать издателю, насколько сообщество хочет увидеть новую игру серии Alice.

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Сергей Сурепин
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